運安會無強制力 民眾黨要求公開台鐵改善進度全民監督

台鐵太魯閣號今年4月發生嚴重死傷事故，近日運安會調查報告出爐，點出台鐵多項缺失，不過民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，運安會權責只有政策建議，根本沒有強制力，若台鐵對改進建議事項置之不理，運安會也束手無策，政府應將台鐵的改善措施及相關進度公開透明，並重新檢討重車駕照管考制度。

民眾黨立委邱臣遠指出，2018年普悠瑪號事故後，運安會在去年10月發佈最終調查報告並列舉18項改善事項，台鐵今年4月提交改善報告遭運安會退回，依規定須在3個月內補件，但台鐵卻遲遲未送件。

邱臣遠呼籲，政府往後應將台鐵的改善措施與改善進度公開於網站上，供全民監督，同時要盡速修法，不只發生事故單位的主管應負責，後續補強與改善措施不力者也應有懲處規定，「否則出了事故永遠都只是換個人當主管，台鐵似乎都沒有責任」；對於台灣山路多，駕駛對氣壓剎車系統操作不熟悉而造成事故頻傳，公路總局也應重新檢討重車的駕照管考制度，設計氣壓剎車相關測驗。

民眾黨立委張其祿表示，臨軌工程涉及重大運輸安全，不應通用一般承攬制。以太魯閣號事件為例，台鐵是業主、中棪是專案顧問、聯合大地是設計監造、東新營造則是施作，按一般承攬制賠償規範，可能會由承攬與施作單位負責與賠償，台鐵則因將工程發包，容易以「包商未落實安全措施」為脫責藉口，然而台鐵本身應有監管責任，責無旁貸，運安會這次的報告也清楚指出台鐵沒有落實應盡的監理責任，如台鐵應該在開工前召集各包商，就臨軌工程的安全注意事項與事故處置作為進行說明。

張其祿表示，太魯閣號事故報告中提到，花蓮工務段於108年3月19日召開施工前危害告知暨施工前協調會議，中棪、聯合大地跟東新營造皆出席，會議卻沒有談到施工便道可能存在的風險跟危害；而在東新營造工地主任李義祥的訪談中也寫到，3月31日夜間到4月1日是連續假日，按規定不算工期，台鐵人員卻向李義祥表示「若要施工可以去，但要自己小心」，若李義祥說詞為真，表示台鐵不但沒有善盡監管責任，還默許不符合規定的施工方式。