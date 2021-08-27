陳玉珍提公服法修法 幫李洋等公營事業選手代言解套

羽球男子雙打李洋與搭檔王齊麟在日本東奧拿到世界金牌的榮耀，「麟洋」兩人將於8月29日及30日兩天返回金門祭祖，包括李氏宗親會及縣府規劃盛大歡迎活動。金門立委陳玉珍今天表示，她已著手草擬修法讓，希望讓在公營事業機關服務的運動選手為企業代言、宣傳等商業活動，不受公服法禁止兼職、從事商業之規範，希望在下會期開議後，能儘速完成三讀。

陳玉珍表示，李洋與王齊麟將返回金門，除了熱鬧的慶祝活動外，也應該對他們提出具體幫助他們的作為，讓他們可以在運動這條路上，繼續為我國爭取更大的榮耀。

因此，她之前在立法院中與財政部、銓敘部、教育部體育署等部會積極協商有關「代言」問題，也正式草擬了「公務員服務法第十三條及第十四條」條文修正草案，讓在公營事業機關服務之運動選手為企業代言、宣傳等商業活動，不受公服法禁止兼職、從事商業之規範。

陳玉珍在立法說明中提到，公營事業機關長期培訓、贊助運動選手，並使其擔任公營事業員工，本來是公營事業對我國體育運動選手之照顧，讓他們在專心準備比賽之餘，不用為生計煩惱，也是一番好意。

但是，運動選手除比賽獎金外，企業贊助代言亦為其短暫運動生命中另一大收入來源，如今卻因為身分為公營事業機關員工，使其無法接受企業代言，這恐怕是當初始料未及的。