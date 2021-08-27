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喀布爾自殺炸彈多人死傷 外交部：嚴正譴責恐怖攻擊

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
阿富汗首都喀布爾機場26日發生爆炸，冒出白煙。美聯社
阿富汗首都喀布爾機場26日發生爆炸，冒出白煙。美聯社

阿富汗首都喀布爾機場於26日晚間發生重大攻擊事件，造成等待撤離的阿富汗平民與美國駐軍嚴重傷亡。外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天早上奉蔡英文總統指示，致電美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），代表我國政府與人民向罹難美軍及其家屬表達深切哀悼，願傷者早日康復，在此困難時刻台灣堅定地與美國站在一起。

外交部表示，嚴正譴責這起恐怖攻擊事件，也將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的恐怖主義攻擊行動，善盡國際責任。

外交部表示，對於不幸傷亡的無辜阿富汗平民，外交部感到十分沉痛與不捨，並呼籲阿富汗各方保持和平理性，尊重生命財產安全，避免衝突擴大。

外交部 阿富汗 喀布爾機場

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