公投戰藍白合？民眾黨也辦環台宣講 9/4首站落腳金門

四大公投案延至12月18日，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今在原定公投日828前一天舉行記者會，宣傳公投活動及文宣品，蔡壁如表示，將環台宣講能源議題及民眾黨「兩好兩壞」公投主張，首站將於9月4日在金門登場。由於國民黨也有卡車環島宣傳，今天兩黨又同時舉辦公投記者會，外界好奇是否有達成藍白共識？蔡壁如說，時間只是巧合；邱臣遠則表示，主張不太一樣。

蔡壁如指出，民眾黨參與公投不遺餘力，從去年秋鬥遊行反萊豬、到街頭連署護藻礁，串起基層民眾最真實的聲音，匯聚成「兩好兩壞」立場。她也批評，民進黨政府曾說828公投前要提出外推方案的環差分析，至今卻提不出來，欺騙民眾，三接外推後會不會傷害藻礁及造成漂沙、風浪影響，更始終沒有說清楚。

蔡壁如表示，將進行「公投環台走一回」，除了宣傳公投立場，也讓地方組織練兵，傾聽民意、和民眾溝通；她說明，首站將於9月4日在金門舉行，後續會於立法院開議前進行東部宣講行程，規畫周五及周末舉行，其餘地區則會在開議後於周末陸續舉行。

邱臣遠表示，民進黨今年4月進行的民調顯示，62.8％不能接受蔡政府開放萊豬進口，比例相當高，另有高達90％民眾同意美豬應明確標示有無含萊，但現階段做法並無法滿足民眾對於食安把關的期待，如今「非洲豬瘟」防線出現破口，去年蘇揆承諾的從海關到廚房的「五項機制」也破功，民眾黨將陸續啟動各地說明會，讓公共議題可被社會大眾廣泛討論。

今日記者會，民眾黨台北市黨部副主委陳宥丞、桃園市黨部蘆竹區主任黃國晏、桃園市黨部主委秦詩雁皆共同出席，宣傳公投QA手冊及文宣品，後續除藉由各地宣講活動發放，民眾也可至地方黨部領取。