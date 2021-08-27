加速架空纜線地下化 管線遷入政府收容管線免徵使用費

內政部今天表示，為了加速推動既有架空纜線地下化，內政部昨天部務會報通過修正收費標準，增訂管線設施遷入政府興建收容管線，免徵市區道路使用費，同時對於應遷入共同管道而未遷入，以原使用費5倍計收，希望加速改善市容景觀。修正草案將於近期發布，另考量道路使用費採年度事後課徵，因此回溯至今年1月1日施行。

內政部表示，為美化市容環境及提升道路服務品質，近年來積極推動市區道路電線電纜地下化，目前全國已建設共同管道長度1215公里、寬頻管道長度5800公里。

內政部表示，部務會報修正通過「市區道路使用費收費標準」修正草案，增訂設置於政府興建收容管道的管線或設施，免徵市區道路使用費；另於政府興建收容管道設計施工時，即同意或經核定遷入，而於課徵年期間未辦理遷入或未完成拆除，則以原使用費5倍計收。

內政部表示，這次修正也明定使用人若主動將所設管線地下化，且於所在鄉鎮市區路段內，3年內未有擅自開挖道路或修復不良等原因，遭處分3次以上，則享有兩年減徵75%的使用費優惠。

內政部表示，配合道路使用費課徵，使用人應於每年3月31日前向直轄市及縣市政府申報其前1年度的應繳費額，地方政府須於4月30日前審定使用費額。由於地方反映，現行審定時程過於緊迫，因此，這次修法將查核期限由原本1個月延長為2個月，調整後直轄市及縣市政府受理申報後，於5月31日前完成審定費額，並以書面通知使用人於6月30日前繳納。

另外，內政部表示，為有效管理道路挖掘工程，內政部歷經超過十年的推動，輔導直轄市及縣市政府完成建置全國都市計畫區8米以上市區道路，面積高達47萬餘公頃近1500萬筆圖元資料的公共設施管線資料庫，並與各地方政府管線管理系統連結，去年整合高達7459件的道路挖掘案件，有效降低相關工程對民眾日常生活的衝擊。