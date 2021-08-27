台日執政黨會談 深化海巡合作有譜

民進黨今天上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」。民進黨代表、立委蔡適應表示，雙方在這場交流中的共識之一，是有鑒於彼此周邊海域相通，未來能在海巡業務包括海上救難、海巡配合操演，人道服務等進一步深度交流。另一位與會代表、立委羅致政指出，不只台日間，會談也也具體討論美日台間合作可能性，甚至是台日與第三地合作的具體作法。

這次對話是屬於黨對黨交流，被問到未來是否有更高交流級別，羅致政表示暫時無討論；至於是否可能啟動部長級交流？蔡適應表示，涉及內部不公開部分，沒有說明。

蔡適應表示，日方代表、參議員佐藤正久在本次會前就曾提及盼台日間加強海巡合作，自己今天在會中表示贊同意見，樂觀其成。蔡說，台灣跟美國都能有簽訂相關的海巡協定，台日之間為何不可以，且近來中國船艦頻繁出沒日本西南海域與台灣東部海域，台日雙方也都增加預算、防務，因此海巡合作會是未來重點努力方向，也會再和台灣海巡相關單位在進行了解、溝通。關於談及海巡是否觸及釣魚台議題，羅致政表示，沒有這部分討論。

羅致政表示，本次會談除了國防安全外，另一主題為外交經濟，雙方都同意台日間有很多可以共同合作的經濟項目，其中半導體產業是討論焦點之一。羅致政指出，這是台日雙方第一次進行這樣黨對黨間的交流，實屬新的形式、新的進展，雙方也都表達有意願日後繼續這樣的交流。