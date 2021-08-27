綠營認知作戰？徐巧芯抓包：自稱黃復興黨部網友卻挺綠
台北市議員徐巧芯今在臉書指出，一個聲稱自己是「黃復興黨部」的網友，但卻被發現先前的推發文多是挺綠。她說，有沒有發現熟悉的「綠共認知作戰」好像又開始了？有沒有聞到濃濃的瑋豐味？果然馬上被網友起底。
徐巧芯指指出，有一個帳號rheia，自稱是國民黨員、黃復興黨部，出來幫腔護航民進黨，質疑八卦版的各種諷刺根本是「全面粉紅化」，然後被網友問「能不能亮黨證？」又孬了。
徐巧芯點出，這個聲稱自己是「黃復興黨部」的網友，先前的推發文多是挺綠。包括：
1、東奧黃金計畫主動推文說這是蔡英文政績，叫人把的批評的話「吞回去」，奧運期間各種花式宣傳一切都是蔡英文的功勞。
2、第一天就預約最有台灣價值的高端疫苗！並且在有人不爽系統當機的時候推文駁斥。
3、去年八月，認為普篩是智障政策，台灣絕對沒有社區傳染。
4、用嘲諷的語氣說想看國民黨「騎虎難下」。
5、2020年說「投給蔡英文並讓他順利執政是台灣人的福氣」
她說，以上只是舉幾個例子，實際搜尋還有更多更多。 除非證明他的帳號是交易過的，否則以上言論哪裡有一絲絲像國民黨員、黃復興？不過又是再一次把自導自演的粗糙手法再度搬上枱面罷了。
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