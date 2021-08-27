學者：公投實施不在籍投票有急迫性 盼年底投票就實施

原訂明天舉行的四項公投案因為疫情延後至年底投票。文化大學政治學系教授楊泰順今天表示，公投實施不在籍投票的迫切性比選人的選舉高，若讓民眾透過通訊投票等方式延長投票時間，民眾就可以在理性和深思熟慮的情況下做出決定，他希望年底的公投投票就能實施。

國家政策研究基金會今天舉辦「公民投票的不在籍投票制度」座談會，由基金會內政法制組召集人黃德福主持，楊泰順、中山大學政治學研究所教授廖達琪、國立政治大學選舉研究中心副研究員俞振華、文化大學行政管理學系教授蘇子喬出席。

楊泰順說，公投是要讓民眾參與政治決定權，希望民眾在理性、深思熟慮的情況下參與政治制度的決定，選人的選舉下選民較易受干擾，要實施不在籍投票困擾較多，要求選民理性的程度也沒有公投要求高，因此公投實施不在籍投票的迫切性較高。

楊泰順說，他參觀過日本的國會議員選舉，投票時間長達一周，去年美國總統大選有67%的選民選擇提前投票，投票率是美國史上最高，因為讓選民可以選自己最方便的一天投票，投票成本低很多，這樣的結果不就是我國希望看到的，希望大家出來投票、希望大家理性而非急促投票，因此他希望年底公投就能實施不在籍投票。

廖達琪說，世界上的民主國家幾乎都已落實不在籍投票，我國尚未推動，不但是忽視疫情，也違背民主，「根本是民主恥辱」。她說前總統陳水扁推公投時以瑞士為模範，她過去曾受邀到瑞士觀摩公投不在籍投票，不僅投票時間長，在投票前一周就在各地設置投票箱，也有多元的投票方式，適應不同選民需求，是值得我國學習的。

俞振華表示，公投是要救濟立法程序的不足，民眾應該能有更便利的方式參政和表達意見，所以執政黨不希望也不鼓勵民眾出來投票，不在籍就是希望大家投票更便利，過去公投綁大選可以衝高公投票數，但今年底沒有綁大選，投票率會變低，若投票率沒有三成，公投還有正當性嗎？

黃德福說，執政黨不會對公投太積極，因為公投是要制衡立法，也是公民的基本政治權利，所以應該在制度上超前部署，讓人民可以行使權利，世界各國民主先進國家都把投票方式多元化，不是只有傳統的紙本投票，我國可以選擇有信任度的移轉投票先進行，再進展到通訊投票、電子投票等。