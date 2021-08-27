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藍營年輕議員喊話 修正92共識、讓年輕人選縣市長

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨新北市議員廖先翔（左起）、劉美芳、王威元今召開「關鍵時刻革新建言」記者會。記者王敏旭／攝影
國民黨新北市議員廖先翔（左起）、劉美芳、王威元今召開「關鍵時刻革新建言」記者會。記者王敏旭／攝影

國民黨2018年地方選舉，由侯友宜拿下新北市長，國民黨席次也占多數。不過2020總統大選，國民黨在新北立委的席次只3席，與原目標相差甚巨。新北3名國民黨籍年輕市議員今召開記者會，向未來黨主席喊話，不僅92共識的方向要明確，並且重視年輕人的養成，甚至投入選戰。

市議員劉美芳、王威元、廖先翔今召開「關鍵時刻革新建言」記者會，其中王威元、廖先翔更在2018年投入選戰就當選，由於國民黨目前正在黨主席選舉，且2022地方大選逐漸逼近，3人盼國民黨能夠再獲得民眾信任與支持。

廖先翔指出，黨必須吸收人才，否則會被時代淹沒，目前若沒政黨傾向的年輕人，若要投身政治、政黨都不會選擇國民黨，因為無法獲得舞台，他2018年參選獲得民眾好的回饋，2020立委選舉、不分區卻與2018年不同。

廖先翔舉例，像是新竹市長林智堅非常年輕，上任後地方民眾評價非常不錯，未來國民黨的縣市長選舉，不一定要找中央、地方的大佬，年輕人表現也非常亮眼。

王威元表示，黨中央要與地方合作，並提出獲得民意響應的論述，未來縣市長選舉黨中央才能適切幫助地方；黨中央也要為年輕人搭建舞台，讓年輕人參加黨的活動，共同培育下個青年世代，避免出現斷層。

劉美芳說，過去國民黨提出的論述、意見非常好，但要更接地氣，不要讓民眾覺得是平行時空的意見或政見，例如修正92共識方向是必然的，希望有更加明確方向。另外年輕人培訓後，也應到民代辦公室、政府機關歷練，取得經驗。

國民黨新北市議員今召開「關鍵時刻革新建言」記者會。記者王敏旭／攝影
國民黨新北市議員今召開「關鍵時刻革新建言」記者會。記者王敏旭／攝影

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