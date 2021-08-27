鄭文燦將是閣揆人選？ 蘇：很好的人才、在不同的崗位努力

外界傳聞行政院最快9月就將內閣改組，桃園市長鄭文燦有機會接任行政院長一職，蘇貞昌今天到新竹縣參加義民祭活動，接受媒體訪問時回應，蘇貞昌受訪表示，「鄭文燦市長是很好的人才，市政也做的非常好，我們都在不同的崗位共同努力，一方面就是回應人民的期待，一方面也是讓蔡總統執政更好。」沒有否認或給予肯定答案。

不過蘇貞昌話鋒一轉也提到「我也特別清楚，很多基於黨派立場，要對執政行政院、對我很多的抹黑攻擊，不過我也特別呼籲，對我攻擊，這個我不在意，但在防疫跟拚經濟做這麼好的公務人員，請給他們肯定，這樣比較公道。」

蘇貞昌與鄭文燦在等總統蔡英文車隊抵達前5分鐘，就已經站在義民廟前廣場等候迎接，不過等候期間，蘇貞昌不斷與鄭文燦在旁講悄悄話，蘇更一度講到抱胸，鄭文燦則是不停點頭示意了解，讓人好奇2人究竟在談論什麼內容。

此外，蘇貞昌受訪時還被問到明年中央總預算案未編列軍公教加薪，院會上卻表態政府要帶頭加薪，蘇回應「經濟成長率創11年來的新高，這個經濟成長的果實應該全民分享，所以五倍券是這樣的道理。」

蘇還表示，已特別交代勞動部要準備好資料，讓基本工資審議委員會將來在審議的時候能夠注意到勞工基本工資可以往各方面考量後正向的發展，在調整基本工資方面，經濟部也要顧到受衝擊的服務業。