藍白合作推公投？江啟臣：兩黨主張不見得百分百相同

國民黨主席江啟臣上午與重啟核四公投領銜人黃士修合體，宣布重啟反萊豬等公投宣傳，公投議題是否與民眾黨藍白合作再受關注。江表示，公投議題能否合作，要看彼此對相關議題的主張，「他們主張不見得與我們百分百相同」。

黃士修補充，民眾黨對反萊豬等4項公投的主張是兩好兩壞：反公投綁大選、反核四，反而是時代力量支持公投綁大選公投。黃點名，希望民眾黨立委蔡壁如參加重啟核四公投辯論會，盼蔡壁如為她的立場站上辯論台，說明什麼叫「柯學治理」。

民進黨質疑，江啟臣把反萊豬等公投作為競選黨主席的工具。江質疑，還我公投是去年8月底發起，去年9月6日全代會再發起反萊豬公投，那時候有主席選舉？江還問黃士修，推重啟核四公投是要選黨主席？黃也撇清稱「我不是國民黨員」。

江啟臣批評，除4項公投，民進黨政府還有很多政策都是倒行逆施，讓民怨沖天，民進黨政府應好好面對人民意志，但民進黨還再以相關說法轉移焦點「沒救了」。

國民黨革實院院長羅智強表示，1218公投不是國民黨的公投，是對民進黨政府與蔡英文總統的公投；蔡曾經承諾牛豬分離、絕不讓步，高雄市長陳其邁說敢放萊豬進口就總統下台，現在國民黨只是幫民進黨與蔡總統回想。

羅智強說，蔡英文總統上任之後踐踏閹割公投，應該想想當年力推公投法立法的民進黨的前立委蔡同榮，國民黨推公投綁大選公投是「幫你把公投神主牌撿回來」。