重啟反萊豬等公投宣傳 江啟臣：籲對蔡政府投不信任票

原明天投票的反萊豬等4公投，因疫情展延至12月18日。因應疫情趨緩，國民黨主席江啟臣上午宣布，明天起重啟國民黨反萊豬兩公投宣傳。江上午定調，年底4項公投將是對民進黨政府的選票革命，呼籲全民對民進黨政府投不信任票。

江啟臣表示，民進黨政府已獨裁到泯滅人性地步，連疫苗都搞成謀財害命，讓人民沒有選擇，只剩高端與等待；年底公投不只要決定政策：要吃什麼、保護環境、不要再缺電，也是一場莊嚴選票革命，用選票表達對民進黨政府不滿與不信任。

江啟臣也提到，明天下午在民進黨中央黨部對面，將舉辦重啟宣傳反萊豬兩公投宣傳記者會，宣示828重新出發，1218用選票對民進黨政府表達最沉重的抗議。

2012年蔡英文總統首度參選總統時，曾以三隻小豬小額募款，江啟臣說，「他們三隻小豬，我們就千隻小豬」，明年下午記者會現場，除了將準備1000份台灣豬肉乾文宣品，還將提供1000個小豬撲滿，訴求要台灣豬、不要萊豬。

江啟臣與重啟核四公投領銜人黃士修上午也公布國民黨反萊豬兩公投與重啟核四公投等3個小額捐款帳號。國民黨公投小組執行長林為洲表示，明天記者會送出的千個小豬撲滿，也歡迎民眾存滿後回捐，作為推動反萊豬等公投宣傳使用。

江啟臣上午串聯黃士修舉辦記者會，宣傳原828投票的反萊豬4公投將展延至12月18日投票。江表示，828重新出發邁向1218，呼籲人民用公投表達對民進黨政府政策不滿，不想吃萊豬、不想缺電、要護藻礁、要公投綁大選。

黃士修說，停建核四才有大潭電廠，封存核四才有中油天然氣第三接收站外推工程，但四年前815大停電已讓民進黨非核家園政策成為笑話，呼籲支持以核養綠的民眾12月18日再次集結公民力量，小蝦米對抗大鯨魚。

國民黨立委李貴敏表示，立法院成為民進黨政府立法局，代議政治不再有功能，唯一出路就是直接民主，透過公投讓霸道橫行的民進黨政府知道民間真正意見，這才是台灣需要的民主，今天是要護衛被民進黨政府掏空的五權憲法。

因反萊豬等四項公投投票日由原8月28日展延至12月18日，江啟臣上午也呼籲中選會，公投投票權人名冊應以12月18日投票日為基準重新擬定，否則不排除將把中選會移送監察會調查，之後有人如果提選舉無效之訴，中選會要負責。