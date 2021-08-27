高雄氣爆案地檢查無不法簽結 陳菊：不信公義喚不回

發生在2014年的高雄氣爆案，高雄地檢署日前因查無犯罪事實，予以簽結。監察院長、氣爆案時任高雄市長陳菊今天透過臉書表示，在過去一段時間以來，關於高雄氣爆案，有諸多針對自己的種種指控，直到前一陣子，高雄地檢署終於宣布查無不法、正式簽結，可謂「不信公義喚不回」。

陳菊說，這段時間已經說過無數次，自己清白禁得起檢視，如今也證明如此；但是先前四處流竄的謠言，不只傷害自己的名譽，也傷害當初一起努力打拼的公務同仁，更是濫用言論自由、挑起社會對立的錯誤示範。

陳菊指出，始終相信社會有公義，不該讓奉公守法、認真做事的公務同仁，遭到政治鬥爭的牽連，更相信台灣的政治文化，應該擺脫抹黑造謠的惡質手段，追求就事論事、良性競爭的民主素養。

陳菊表示，希望這些無中生有的紛紛擾擾，能夠就此逐漸平息，讓努力打拼的同仁專心繼續為民服務，而自己也會在現在的崗位上，繼續堅定改革、捍衛人權。