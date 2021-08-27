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高雄氣爆案地檢查無不法簽結 民進黨：還陳菊清白

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄氣爆案地檢查無不法簽結，民進黨表示，還陳菊清白。圖／取自民進黨臉書
高雄氣爆案地檢查無不法簽結，民進黨表示，還陳菊清白。圖／取自民進黨臉書

發生在2014年的高雄氣爆案，高雄地檢署日前因查無犯罪事實，予以簽結。民進黨昨晚在官方臉書上表示，高雄氣爆案查無不法簽結，還給高雄市前市長陳菊及市府公務員清白，副總統賴清德也透過臉書力挺指出，「不怕烏雲遮蔽天，守得雲開見月明」。陳菊在去年被提名為監察院長人選後，已公開宣示退出民進黨、放棄黨籍。

民進黨表示，兩年前不斷被抹黑的「高雄氣爆案善款」，高雄地檢署針對此案以查無犯罪事實簽結，還給陳菊及市府公務員一個清白，遭抹黑的高雄氣爆善款項目，都經確認查無不法弊案，包括氣爆紀念裝置藝術設置費用、氣爆善款委外律師法律服務費、善款是否不當運用等，抹黑氣爆善款的政治操作，不只浪費司法資源，也糟蹋前市府團隊的努力，更一再揭開高雄市民的傷痛。

民進黨表示，檢調的結果，證實陳菊與市府團隊運用善款公開透明，經得起檢驗，期盼社會各界勿再以此事，當成選舉操作的政治工具，結束長久的紛擾。

賴清德臉書表示，陳菊當年為理想與信念，承受黑牢的拖磨，一路以來遭逢的惡意攻訐與傷害，從未停歇，但總是無畏的面對，並用行動來自證清白，陳菊的堅忍與勇敢，執著與不悔，始終都讓人不捨與敬佩。

陳菊也在底下留言感謝賴清德，並表示，「讓奉公守法、努力做事的公務員不被欺凌，讓人民的權益不被侵害，我們一定要堅定改革的道路，遏止抹黑造謠的惡質政治文化，希望所有的惡意中傷到此為止，還給清白的人公道，捍衛社會公義」。

陳菊 氣爆 民進黨

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