互喊「財哥」「瑜哥」 韓國瑜黃文財兩家有30年交情

高雄市前市長韓國瑜主政時期出任高雄市輪船公司董事長的黃文財，被視為韓國瑜身旁最親密的朋友，黃近日加入民眾黨團隊當媒體總監，讓「柯韓合」話題再起。韓、黃交情始於33年讀政大時期，兩人是東亞所學長學弟，相差6歲，學生時代互喊對方「財哥」、「瑜哥」，後來韓國瑜當立委、北農總經理、高雄市長等，私下稱呼方式沒改變，顯見好交情。

韓國瑜44歲從立委卸任，淡出政壇17年期間幾乎處於待業狀態，算是人生最低潮時期，社交圈變小，黃文財是少數持續連繫的莫逆之交。2017年9月韓國瑜到高雄接任國民黨高雄市黨部主委，黃也到高雄協助韓，一路陪韓征戰2018年高雄市長選舉，將韓定位為「庶民代言人」，帶起韓流狂潮，去年6月韓國瑜遭罷免，小內閣團隊解散，黃請辭輪船公司董事長，韓暴起暴落的政治路，他是韓身旁感受最深刻的親信之一。

58歲黃文財和韓國瑜認識33年，無話不談，有很多共同朋友，黃文財和韓國瑜母親都住台北市木柵，兩家互動緊密。黃文財相當理解韓國瑜想法，彼此互信夠，過去曾傳出韓國瑜妻子李佳芬對黃文財有微詞，韓雖然很在乎李佳芬意見，但始終力挺黃文財。黃文財笑稱，他和韓國瑜有個共同點，都是「怕太太一族」

今年5月間由共同朋友牽線在台北碰面，架橋者是一名前媒體人，柯、黃談得契合，之後又碰面幾回，柯交代民眾黨秘書長謝立功進一步聊，敲定8月17日上任。黃被挖角擔任民眾黨媒體總監，被視為助攻台北市長柯文哲2024總統大選，黃文財回應，離開高雄後休息快1年，只是單純去工作，此事與韓國瑜無關，外界不要有太多政治聯想。

繼民眾黨秘書長謝立功、顧問胡文琦後，又有藍營人士加入民眾黨，柯文哲從各系統招兵買馬，被解讀為布局2024大選做準備，黃文財說「談2024還太早，但許多人確實對柯更上一層樓有期待」。