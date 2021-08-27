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為地方議題發聲 國民黨成立地方青年智庫

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨成立地方青年智庫。圖／國民黨青年部提供
國民黨成立地方青年智庫。圖／國民黨青年部提供

國民黨去年完成世代交替後，主席江啟臣積極培養青年人才，除了重啟青年營外，也成立青年智庫。江啟臣日前更拍板成立「地方青年智庫」，協助媒合NGO與學者專家開記者會，強化地方議題的發聲管道，孕育國民黨地方青年人才，在2022、2024成為藍營年輕夥伴的堅實後盾。

國民黨青年部表示，兩周前的高屏青年願景營，國民黨的青年學員，以及年輕政治工作者，包括高雄市議員邱于軒、屏東縣議員黃明賢以及黨代表李明璇，在青年夜話時向黨主席江啟臣和青年部反應，雖然有看到青年部在經營年輕世代關注的議題，包括居住正義、動保、勞權等，但地方上的年輕藍營夥伴，卻比較少有議題政策上的研究資源，因此希望黨中央能強化這方面的作為。

國民黨青年部表示，在年輕朋友的建議下，當晚江啟臣就拍板成立「地方青年智庫」，希望能成為匯聚青年夥伴的交流平台，也作為藍營年輕人鑽研議題，對外發聲的管道。

國民黨青年部指出，事實上，青年部在去年就成立青年智庫，針對國政議題進行研究，從年初至今舉辦全國六大區域、三大多元族群的青年營隊，也是以國政願景作為主軸，在營隊結束後成立工作坊，由青年夥伴協力合作，推出青年政策白皮書，來作為藍營年輕世代的論述基礎和曝光平台，希望透過政策議題來爭取更多年輕世代的認同。

國民黨青年部表示，目前已經完成居住正義的政策白皮書並召開記者會發布。新住民、客家、原住民與中彰投的工作坊則正在緊鑼密鼓的進行中，有多達20位年輕夥伴參與，預計在9月之後就能分別完成階段成果。

國民黨青年部說，工作坊與青年智庫的概念其實是不謀而合，不過畢竟工作坊屬於階段任務，完成政策白皮書後就告一段落，因此青年部規劃，將以六大區域工作坊作為基礎，規劃發展為四大區域「北中南東」的常設性分區青年智庫。

國民黨青年部強調，未來將作為國民黨年輕民代與青年夥伴的議題攻防彈藥庫，除鑽研地方議題外，也協助媒合NGO與學者專家，聯合發布政策或是召開記者會，從而輔佐強化年輕世代在地方議題上的發聲管道，並扮演孕育地方人才的晉升平台，以期在2022、2024，成為所有藍營年輕夥伴的堅實後盾。

青年 國民黨

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