氣爆案查無不法簽結 賴清德挺陳菊「守得雲開見月明」

高雄氣爆案查無不法獲簽結，高雄市長陳其邁表示，司法終還全體市府公務同仁公道，也還前市長陳菊清白。副總統賴清德今天特別在臉書上力挺陳菊，強調「不怕烏雲遮蔽天，守得雲開見月明。」

賴清德表示，台灣的政治要進步，需要更多的理性與善良。陳菊當年為理想與信念，承受黑牢的拖磨，一路以來遭逢的惡意攻訐與傷害，從未停歇。他認為陳菊總是無畏的面對，並用行動來自證清白，「她的堅忍與勇敢，執著與不悔，始終都讓人不捨與敬佩。」

民進黨也表示，兩年前不斷被抹黑的「高雄氣爆案善款」，高雄地檢署針對此案以查無犯罪事實簽結，還給陳菊及市府公務員一個清白，遭抹黑的高雄氣爆善款項目，都經確認查無不法弊案，包括：氣爆紀念裝置藝術設置費用、氣爆善款委外律師法律服務費及善款是否不當運用。

民進黨表示，抹黑氣爆善款的政治操作，不只浪費司法資源，也糟蹋前市府團隊的努力，更一再揭開高雄市民的傷痛。檢調的結果，證實陳菊與市府團隊運用善款公開透明，經得起檢驗。期盼社會各界勿再以此事，當成選舉操作的政治工具，結束長久的紛擾。