被勸進選市長 李四川沒說死：我隨時關心高雄大小事

去年6月韓國瑜小內閣團隊解散後，成員各有新出路，聲望頗高的前副市長李四川轉進民間企業服務，李最近成立個人IG，網路經營愈來愈活躍，過去幾度被勸進回高雄參選，他總回應「我是拿鐵鎚的，不懂政治」，高雄藍營近來有股聲音，討論著若黨主席選舉由朱立倫勝出，李再回高雄經營可能性提高。李四川今天受訪時沒把話說死，強調「我隨時都在關心高雄大小事」。

李四川現年63歲，在當高雄市副市長前，歷練行政院秘書長、國民黨秘書長、新北市副市長等。李戶籍在新北市板橋區，設立IG帳號出發點，他說「純粹分享美照，沒有其他目的」，首篇發文分享他家鄉屏東小琉球美景照，連韓國瑜都來留言「照片真的很美，佩服多才多藝的川伯」。

2018年韓流翻轉議會藍綠版圖，國民黨在議會66席搶下33席，去年6月韓國瑜遭罷免，高雄再度變天，不少藍營市議員憂心2022高雄沒強大母雞，許多人拱李四川備戰，評估李留給高雄市民好感度不錯，與韓國瑜連結度高，能獲韓粉認同，李的工程專業深值人心，有機會吸納中間選票，被藍營視為較有格局、有一搏實力的王牌。

國民黨高雄市黨部主委李哲華持續向黨主席江啟臣回報高雄政情，考量高雄是艱困選區，希望超前部署，一度計畫若照原來選舉時程7月底黨主席改選由江連任黨魁，就傾向循當年韓國瑜模式，讓可能投入市長選戰人選接黨部主委，怎料遇到疫情投票延期，加上殺出挑戰者朱立倫，誰當黨主席牽動黨部主委及高雄市長布局。

李哲華說，對高雄藍營基層來說，支持者關心的不是誰黨主席，而是誰能帶領黨在高雄贏回執政，找到最強候選人把高雄贏回來。

被問到備戰意願，李四川今天說，「我保證不會去當主委」，是否願意參選市長他沒把話說死，他說，當年韓國瑜先當主委再成為市長候選人，是因為要讓他熟悉地方，他曾在高雄服務對高雄不陌生，隨時會關心高雄大小事。

李與藍營高雄多位議員互動仍多，熱度維繫著，藍營議員推估若黨主席選舉由朱立倫勝出，李四川再回高雄經營可能性大增。

韓國瑜主政時期3位副市長目前都在民間企業服務，李四川在宏國關係事業工程開發部門，另一名副市長陳雄文在同一集團飯店部門擔任副總裁，葉匡時在實聯精密化學公司當副董事長。韓團隊有多名局處長重返學界，前新聞局長王淺秋回媒體老本行，前農業局長吳芳銘轉往雲林縣政府服務。