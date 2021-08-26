駐泰代表李應元回台 「身形消瘦但開心」

因身體不適而請辭的駐泰國代表李應元傍晚搭乘華航CI832抵達桃園機場，李應元的身形看得出來消瘦許多，皮膚也曬黑，他一走出登機口看到有媒體守候時表示，謝謝大家，隨後就由外交部及壢新醫院的工作人員陪同離去，雖然醫院有準備車輛，但李應元與夫人沒有搭乘一起步行前往入境大廳。

踏上台灣的土地後，李應元顯得很開心，不時與外交部陪同人員聊天，在媒體拍攝過程中，李應元的妻子將自己的草帽給李應元戴上，她說「你戴帽子比較好看」，李應元才將帽子戴上讓媒體拍照。