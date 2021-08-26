駐泰代表李應元健康因素請辭今返國 身形消瘦一大圈
我駐泰國代表李應元今天離任返台，總統府國策顧問黃員教、泰國華僑協會主席余聲清等僑團代表到機場送行，李應元勉勵代表處人員為深化台泰關係繼續努力。
我駐泰國代表處今天在臉書貼出李應元在機場準備返國的照片，表示李應元確定離任後，就收到泰國官員、友人及鄉親來電致意道別，令他倍感溫暖。儘管全球仍在抗疫，但近期泰國疫情已有好轉跡象，李應元衷心祝福在泰友人平安健康，也盼泰國早日恢復往昔繁盛。
代表處表示，李應元也對駐泰國代表處全體人員的支持表達感謝，更勉勵外館人員為深化台泰關係繼續努力，他也感謝泰國僑界，始終大力協助代表處推動各項工作，包括捐助醫療物資、消防器材、辦理旅泰國人急難救助等。
代表處表示，今天替李應元送行的人員還有行政院政務顧問蘇林妙芬、泰國台灣會館主席林何佩娟、泰國台商總會總會長郭修敏、泰國中華會館理事長李那隆、泰國中華僑聯理事長丘菁瑛及僑務委員葉金銘、林信慧、章維斌等及代表處副代表徐蔚民等人。
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