駐泰代表李應元健康因素請辭今返國 身形消瘦一大圈

我駐泰國代表李應元今天離任返台，總統府國策顧問黃員教、泰國華僑協會主席余聲清等僑團代表到機場送行，李應元勉勵代表處人員為深化台泰關係繼續努力。

我駐泰國代表處今天在臉書貼出李應元在機場準備返國的照片，表示李應元確定離任後，就收到泰國官員、友人及鄉親來電致意道別，令他倍感溫暖。儘管全球仍在抗疫，但近期泰國疫情已有好轉跡象，李應元衷心祝福在泰友人平安健康，也盼泰國早日恢復往昔繁盛。

代表處表示，李應元也對駐泰國代表處全體人員的支持表達感謝，更勉勵外館人員為深化台泰關係繼續努力，他也感謝泰國僑界，始終大力協助代表處推動各項工作，包括捐助醫療物資、消防器材、辦理旅泰國人急難救助等。