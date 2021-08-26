修憲門檻過高 民進黨憲改小組將提案下修

民進黨憲改小組「國會職權組」今天開會達成初步共識，針對現有修憲流程，要經過立法院及公民投票兩階段的高門檻，未來要往下修方向討論，至於下降到多少，今天會議尚未定案將再議。

憲法增修條文第12條表示，「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定」。

據轉述，今天與會成員皆同意修憲門檻要朝下修方向討論，至於具體調整方案與細節配套將再議。一位與會者指出，現在修憲門檻實在太高，只要在立法院裡有在野黨杯葛，幾乎就確定會破局，因此今天討論共識是確定民進黨團要提案，「立院審議」及「公投」兩部份門檻都要降低。

憲改小組發言人林飛帆表示，立法院即將在9月1日展開新會期，在本會期中除了處理111年度的中央政府總預算案、人事同意權等相關議案外，修憲委員會也將在開議後召開公聽會，蒐整意見並凝聚共識，後續再進入實質條文內容討論。今天會議由小組召集人柯建銘召開，與會者另有民進黨副秘書長林飛帆、立委管碧玲、鍾佳濱、羅致政、陳亭妃及總統府副秘書長李俊俋等。