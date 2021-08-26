以卵擊石也要做！台中食安條例「禁萊豬」被宣告無效擬提釋憲

台中市議會今天召開「台中市食品安全衛生管理自治條例」釋憲案討論會議，議會指出，食安是地方自治權限，自治條例加嚴保護並沒有錯，一定要提釋憲捍衛市民健康。台中市衛生局長曾梓展強調，乙型受體素（瘦肉精）有40多種，中央只核准萊克多巴胺1種，純粹是政治考量。民進黨議員林德宇認為，釋憲文初稿的部分文字帶有特定政治立場，應刪除。

台中市食安自治條例2017年增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」保障食安，行政院核定施行超過4年多，但去年底遭政院宣告地方食安自治條例部分條文無效。

台中市議會提釋憲立場堅定，認為食安是地方自治權限，中央的食安法只是最低限度，各縣市的自治條例「加嚴標準」並沒有錯，一定要提釋憲捍衛市民健康。

國民黨議員李中說，瘦肉精零檢出不能靠百姓的良心和道德，國產肉品都不得使用瘦肉精，進口肉品可以含萊克多巴胺，不是很矛盾嗎？兩者價差相對很多，法律的事靠道德約束，不合理。

國民黨議員楊正中感嘆，地方提釋憲是以卵擊石，但還是要做，中央做不到的事，地方加強有什麼不對？自治條例是在前市長林佳龍任內通過，政治因素又扭曲原則，一定要提釋憲。

民進黨議員只有林德宇到場。他認為，釋憲文初稿的部分文字帶有特定政治立場，文中提到「開放萊克多巴胺是中央政府政治上考量為之」等文字應該刪除，議會是合議制，縱使要提釋憲，也不代表民進黨支持釋憲文的全部內容。

台中市衛生局長曾梓展強調，乙型受體素有40多種，對人體都有影響，中央只核准萊克多巴胺1種，純粹是政治考量，台中目前有能力可驗21種。另外，最近有宏都拉斯一批牛肉含有齊帕特羅，中央查到後也全數銷毀。