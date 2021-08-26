【重磅快評】霸凌文官後 蘇貞昌提軍公教加薪為洗白？

行政院會今天（26日）通過明年度中央政府總預算案，歲入歲出短差230億元，因此並未編列軍公教調薪預算，但行政院長蘇貞昌指示相關部會周延考量，看如何給予軍公教同仁肯定，作為政府帶頭加薪的示範。經濟成果讓全民共享本理所當然，但在此刻失業率、無薪假屢創新高的同時，民間別說加薪，不減薪不裁員都要偷笑了，蘇揆此舉恐怕只為洗刷他近日公開羞辱文官的惡名。

「給予軍公教同仁肯定」從蘇揆的口中說出來，格外令人諷刺，事實上，蘇貞昌向來以當眾霸凌官員為能事。從上任第一天到桃園機場視察非洲豬瘟防疫作業，連看板字體大小都有意見，還公開電了防檢局官員一番。從此，他樂此不疲，包括當眾「噹」向來與他不對盤的交通部前部長林佳龍「龍團隊」人馬、台鐵局副局長馮輝昇，以及當場拷問高雄榮總院長醫院停車位數量，讓答不出來的高醫院長下不了台。

公開場合尚且如此不留情面，關起門來那更不用說了，許多官員都曾被他在會議上毫不客氣破口大罵。不久前交通部道安會前執秘一句「高齡者死傷在車禍事故占比偏高」，並提及改善方案時，同樣遭到蘇揆怒飆「高齡者是加害人還是被害人」並說「我也是高齡者」，事後不到一周，道安會執秘就遭到拔官。而蘇揆上任兩年多來，部會文官早被他當眾罵過一輪，甚至他還動輒恐嚇「我告訴你，我出手是很重的」，簡直跟幫派老大沒兩樣。

蘇揆這種愛逞官威的作風，更在前幾天他赴桃園機場飆罵關務署官員把關非洲豬瘟不力發揮到極致。過程中，他幾番咄咄逼人，當簡報的官員向蘇揆解釋現在貨物併袋通關情況很多，貨物層層堆疊恐使X光機操作人員漏看，已經跟報關業者協商時，蘇貞昌竟以輕蔑口氣說「這個不用協商啦，不然你跟走私業者協商好了啦！」當官員說明他們實務上執行的困難，作為上司，蘇揆不思幫忙解決，把破口的責任全甩鍋給最弱勢的第一線。

也難怪事後，海關內反彈四起，質疑蘇揆「防守有功算你的，出現破口就算我們的」，一如台灣新冠疫情防疫有成時，多數靠的是民眾自律與戴口罩，他卻把功勞全攬在政府身上，等到疫情大爆發後卻要「民眾收心」沒兩樣。

文官是維繫政府體制、社會運作的根基，是國家穩定的力量，尤其這些會與蘇揆一起開會、同場的文官，必定都是國家栽培多時的高階文官，蘇揆這種動輒當眾羞辱文官、幾近霸凌的粗暴作風，除了踐踏文官的尊嚴，更埋下了部會弱化的隱憂，對國家造成不可輕忽的傷害。

尤其過去蘇揆挾著高滿意度四處秀官威，大家尚且敢怒不敢言，歷經防疫不力、五倍券爭議，如今蘇揆早已被人看破手腳，民意滿意度直直落，異動傳聞不斷，如今還想搬演震怒秀甩鍋基層，才會踢到鐵板。眼看引發文官反彈四起，蘇貞昌才又換了一付慈祥面孔說肯定軍公教，要幫軍公教加薪，真是司馬昭之心。