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「韓國瑜好兄弟」黃文財投奔民眾黨 牽線者是他

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜（前排左四）主政時期，出任高雄市輪船公司董事長的黃文財（第二排左二），與韓情同手足，交情超過30年。記者王慧瑛／翻攝
高雄市前市長韓國瑜（前排左四）主政時期，出任高雄市輪船公司董事長的黃文財（第二排左二），與韓情同手足，交情超過30年。記者王慧瑛／翻攝

高雄市前市長韓國瑜身旁親信黃文財加入民眾黨，出任媒體總監，引發熱議。黃文財和柯文哲是今年5月間由一名共同朋友牽線在台北碰面，架橋者是一名前媒體人，柯、黃談得滿契合，之後又碰面幾回，柯交代民眾黨秘書長謝立功進一步聊，黃文財上月和謝立功面談後，敲定8月中旬上任。

58歲黃文財曾任民眾日報、新新聞總編輯，有深厚的媒體資歷與人脈，擅長議題、文宣及選戰策略。黃文財目前還有國民黨籍，他說，當時會加入國民黨是因為韓國瑜選黨主席，他才入黨，不曾擔任國民黨任何黨職，與黨互動不深。

黃文財稱讚柯文哲帶領市府團隊防疫表現有板有眼，民眾黨是制衡民進黨的在野重要監督力量，他希望發揮媒體人處理議題、政治的敏感度，讓民眾黨獲得更多認同。柯文哲延攬黃文財，被解讀為布局2024大選做準備，黃文財說「談2024還有點早，但許多人確實對柯更上一層樓有期待」。

談起韓國瑜的下一步，黃文財說，韓市長目前住雲林縣，持續在沉潛，何時復出政壇還沒定數，之前不少人勸韓國瑜參選黨主席，但韓市長沒有心動。

國民黨主席改選形成朱江之戰態勢，韓國瑜保持等距沒表態挺誰，昔日韓團隊支持對象也分歧，前副市長李四川挺朱立倫，李四川說，朱是他老長官，兩人有革命情感。高雄市前新聞局長鄭照新則站在江啟臣身旁，陪著下鄉輔選。

58歲黃文財曾任民眾日報、新新聞總編輯，有深厚的媒體資歷與人脈，擅長議題與文宣戰。記者王慧瑛／翻攝
58歲黃文財曾任民眾日報、新新聞總編輯，有深厚的媒體資歷與人脈，擅長議題與文宣戰。記者王慧瑛／翻攝

韓國瑜 民眾黨 國民黨 柯文哲 謝立功

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