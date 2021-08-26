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拐韓粉的票？黃文財成民眾黨媒體總監 柯文哲：要拐全台灣的票

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午參加北市國中生理用品試辦方案記者會。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午參加北市國中生理用品試辦方案記者會。記者楊正海／攝影

前高雄市長韓國瑜的好友兼親信黃文財，加入台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，對於挖角黃文財被指挖藍營牆角， 國民黨台北市議員游淑慧甚至指出，柯文哲挖角黃文財，是為了拐韓粉的選票。對此，柯文哲下午受訪時說，「我要拐全台灣的票啦」。

柯文哲說，這個就很奇怪，他的中心思想就是台灣人民可以過更好生活，他最討厭人家問，柯文哲沒有中心思想，但做為醫生，中心思想是把刀開成功、病人恢復成功，要堅持化學治療、手術、標靶治療、放射性治療？不會嘛，終極目標是手術成功，病人要恢復健康，而不是一聲中心思想。

柯文哲說，中心思想是甚麼？給老百姓過好的生活，疫苗打的到，因為他做台北市長，還是每天工作一大堆，有人要來支持他們，他當然說「好啊」，但是他也沒有時間管那個。「我說去找秘書長去談，談完有給我訊息，說他要做甚麼」，故事就這麼簡單，管他過去背景什麼，搞一堆藍白合，「柯韓配」什麼，奇怪，是沒有其他事情要做？

柯文哲 台灣民眾黨 韓國瑜

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