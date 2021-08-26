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韓團隊的驚奇下一步！黃文財進民眾黨 李四川做這件事

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨主席改選，高雄市前副市長李四川支持「前老闆」朱立倫，地方認為，若朱立倫勝出，李四川再回高雄經營可能性提高。圖／李四川提供
國民黨主席改選，高雄市前副市長李四川支持「前老闆」朱立倫，地方認為，若朱立倫勝出，李四川再回高雄經營可能性提高。圖／李四川提供

高雄市前市長韓國瑜主政時期，出任高雄市輪船公司董事長的黃文財，與韓情同手足，他近日獲台北市長柯文哲延攬成為民眾黨媒體總監，柯韓2024是否有合作空間引聯想。黃透露，他與柯文哲碰面3、4次，加入民眾黨團隊的決定，有跟韓市長說明，韓也說祝福。黃文財強調，韓、柯之間溝通不需要透過他，「離開高雄市快1年，總要找份工作嘛！」

58歲黃文財曾任民眾日報、新新聞總編輯，有深厚的媒體資歷與人脈，擅長議題與文宣戰。2017年9月韓國瑜到高雄接任國民黨高雄市黨部主委，黃文財也到高雄來協助韓，一路陪韓征戰2018年高雄市長選舉，將韓定位為「庶民代言人」，帶起韓流狂潮，去年6月韓國瑜遭罷免，小內閣團隊解散，黃文財請辭輪船公司董事長，韓暴起暴落的政治路，黃文財是韓身旁感受最深刻的親信之一。

黃文財和韓市長從就讀政大時期就很麻吉，交情超過30年，兩人無話不談，有很多共同朋友，黃文財相當理解韓國瑜的想法，彼此互信夠，過去也曾傳出韓國瑜妻子李佳芬對黃文財有微詞，韓雖然很在乎李佳芬意見，但始終力挺黃文財。

去年6月韓國瑜小內閣團隊解散後，成員各有新出路，其中聲望頗高的前副市長李四川轉進民間企業服務，目前在宏國關係事業，李最近成立個人IG，網路經營愈來愈活躍，他說「純粹分享美照，沒有其他目的」。

李四川目前戶籍在新北市，幾度被勸進回高雄參選，他總是回應「我是拿鐵鎚的，不懂政治」，李與藍營高雄多位議員互動仍多，熱度還維繫著，高雄藍營議員推估，若黨主席選舉由朱立倫勝出，李四川再回高雄經營可能性將提高。

高雄不少藍營市議員憂心2022高雄沒有強大母雞，許多人想拱李四川備戰，他們評估李留給高雄市民好感度不錯，與韓國瑜連結度高，能獲韓粉認同，李的工程專業深值人心，有機會吸納中間選票，被藍營視為較有格局、有一搏實力的王牌。

韓國瑜 高雄市

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