軍公教調薪有望？蘇貞昌：研議政府作為民間加薪示範

行政院今於院會通過明年度總預算案，儘管當中未編列軍公教調薪經費，但行政院長蘇貞昌指示，請相關部會周延考慮，給軍公教同仁肯定，並作為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪的示範。

行政院今舉行院會，通過「行政院111年度施政計畫」草案，將送立法院審議。蘇貞昌並表示，今年受到疫情影響，軍公教雖然沒有受到減薪的衝擊，但是在疫情之下，不管是在防疫、紓困，還是政策執行方面，軍公教同仁都盡心盡力，才能夠守住疫情、發展經濟，也增加他們的工作量。

他表示，雖然總預算案中未編列軍公教待遇調整的預算，但他要特別請人事行政總處、主計總處、財政部、教育部等相關部會討論，對於怎麼樣讓經濟成果全民共享，也對於國家的整體經濟情勢、民間企業薪資水準、物價指數，及財政負擔的各方面情狀等周延考量下，給予軍公教同仁肯定，回饋全體軍公教同仁的辛勞，並作為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪的示範。