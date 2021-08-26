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軍公教調薪有望？蘇貞昌：研議政府作為民間加薪示範

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院今於院會通過明年度總預算案，儘管當中未編列軍公教調薪經費，但行政院長蘇貞昌指示，請相關部會周延考慮，給軍公教同仁肯定，並作為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪的示範。

行政院今舉行院會，通過「行政院111年度施政計畫」草案，將送立法院審議。蘇貞昌並表示，今年受到疫情影響，軍公教雖然沒有受到減薪的衝擊，但是在疫情之下，不管是在防疫、紓困，還是政策執行方面，軍公教同仁都盡心盡力，才能夠守住疫情、發展經濟，也增加他們的工作量。

他表示，雖然總預算案中未編列軍公教待遇調整的預算，但他要特別請人事行政總處、主計總處、財政部、教育部等相關部會討論，對於怎麼樣讓經濟成果全民共享，也對於國家的整體經濟情勢、民間企業薪資水準、物價指數，及財政負擔的各方面情狀等周延考量下，給予軍公教同仁肯定，回饋全體軍公教同仁的辛勞，並作為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪的示範。

軍公教 行政院 疫情

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