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行政執行機關首長做多久？蔡清祥：看工作表現

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
卸任行政執行署副署長陳盈錦。記者王聖藜／攝影
卸任行政執行署副署長陳盈錦。記者王聖藜／攝影

法務部今天舉行行政執行署高階主管及各分署長聯合交接及宣誓典禮，法務部長蔡清祥說，落實執行是實現正義的最後一哩路，期勉同仁在秉持「公義與關懷」的核心精神下，能兼顧公共利益與人民權益的維護，實現公義價值。

典禮計有2位新任高階主管、7位新任分署長進行交接，副署長由吳義聰接任，鍾志正接任主任秘書。

行政執行署署長林慶宗說，他對卸任者的表現表示肯定，也期許新任及調任人員繼續深耕經營，帶領同仁再創佳績。

蔡清祥致詞時，特別感謝卸職的副署長陳盈錦。蔡說，陳當了6年的分署長、3年的副署長，專業無可挑剔，但陳不求官位，自願回到一審，雖可以擔任主任檢察官，卻放棄頭銜，希望大家來學習。

蔡清祥說，新任分署長任重道遠，千挑萬選有機會來就任機關首長，在法務部及所屬機關不管擔任任何職位，沒有說要做到屆滿為止，全看工作表現來決定任期。

蔡說，行政執行署績效有目共睹，執行金額超過6000億元，於最近防疫工作上，也協助許多行政機關有效強制執行，對非洲豬瘟案不遵守規定被處罰者，更快速執行達到嚇阻的效果。

關於檢察人事更替，蔡清祥說，檢察機關跟行政執行署有密切關係，應該讓檢察官有機會到行政執行署歷練，新分署長的派任有4位來自檢察界，包括「舊二審」的檢察官吳祚延，與「新二審」提前回任一審的周懷廉、郭景銘都是可造之材。

調查局長呂文忠（右二）今天到交接典禮觀禮。記者王聖藜／攝影
調查局長呂文忠（右二）今天到交接典禮觀禮。記者王聖藜／攝影

蔡清祥 法務部 檢察官

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