民進黨團諷：國民黨大吃美牛 卻反美豬進口

民進黨立法院黨團今開記者會指出，國民黨主席無論現任或候選人，都在吃牛肉麵，一方面「爽吃美牛」，卻反對美豬進口，為反而反，產生雙標、三標現象，把重大公共政策議題，操作成黨主席選舉鬥爭，非常遺憾。

黨團幹事長劉世芳指出，從食藥署儀表板可看到，從今年一月迄今進口萊豬仍是零，代表入出境管理單位、衛福部把關，盡到責任，正告國民黨，不管是什麼樣政策，應提出對國民最好選擇，不要內化成國民黨主席選舉內鬥之間的議題。

黨團書記長羅致政說，國民黨啟動所謂反美豬公投，但公共政策辯論應回歸理性討論，此議題卻已反映成國民黨爭奪黨主席內鬥，成深藍極端議題，一方面反美豬，另方面大吃美牛，立場矛盾、邏輯混亂，國民黨根本不在意相關肉品進口議題，在意的是黨主席競爭，重大公共政策議題操作成權力競爭、黨主席鬥爭。

媒體問到，國民黨現在以非洲豬瘟侵台為理由，再提出要暫緩萊豬進口，劉世芳指出，走私豬肉一公克都不能進口，但現在因檢疫單位管理問題、外籍配偶不了解不能攜帶肉品入境等原因，造成非洲豬瘟侵台，相關單位已大力取締，但跟萊豬是兩回事，因為走私肉品本來就不能進到台灣來。