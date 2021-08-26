快訊

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

民進黨團諷：國民黨大吃美牛 卻反美豬進口

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

民進黨立法院黨團今開記者會指出，國民黨主席無論現任或候選人，都在吃牛肉麵，一方面「爽吃美牛」，卻反對美豬進口，為反而反，產生雙標、三標現象，把重大公共政策議題，操作成黨主席選舉鬥爭，非常遺憾。

黨團幹事長劉世芳指出，從食藥署儀表板可看到，從今年一月迄今進口萊豬仍是零，代表入出境管理單位、衛福部把關，盡到責任，正告國民黨，不管是什麼樣政策，應提出對國民最好選擇，不要內化成國民黨主席選舉內鬥之間的議題。

黨團書記長羅致政說，國民黨啟動所謂反美豬公投，但公共政策辯論應回歸理性討論，此議題卻已反映成國民黨爭奪黨主席內鬥，成深藍極端議題，一方面反美豬，另方面大吃美牛，立場矛盾、邏輯混亂，國民黨根本不在意相關肉品進口議題，在意的是黨主席競爭，重大公共政策議題操作成權力競爭、黨主席鬥爭。

媒體問到，國民黨現在以非洲豬瘟侵台為理由，再提出要暫緩萊豬進口，劉世芳指出，走私豬肉一公克都不能進口，但現在因檢疫單位管理問題、外籍配偶不了解不能攜帶肉品入境等原因，造成非洲豬瘟侵台，相關單位已大力取締，但跟萊豬是兩回事，因為走私肉品本來就不能進到台灣來。

國民黨 非洲豬瘟

延伸閱讀

藍營批疫情死亡冤魂會找陳時中 綠營：幫中國開脫

趙少康要總統接種前先驗抗體 民進黨團：惡意指控

被爆推銷高端外交部查洩密 民進黨團：一定要給個交代

江啟臣「正派承擔」口號 竟與民進黨立委競選文宣一樣

相關新聞

「韓國瑜好兄弟」黃文財投奔民眾黨 牽線者是他

高雄市前市長韓國瑜身旁親信黃文財加入民眾黨，出任媒體總監，引發熱議。黃文財和柯文哲是今年5月間由一名共同朋友牽線在台北碰...

以卵擊石也要做！台中食安條例「禁萊豬」被宣告無效擬提釋憲

台中市議會今天召開「台中市食品安全衛生管理自治條例」釋憲案討論會議，議會指出，食安是地方自治權限，自治條例加嚴保護並沒有...

駐泰代表李應元離任返台 感謝各界支持協助

駐泰國代表李應元今天離任返台，他感謝駐泰期間僑胞和台商對他的大力協助，也有幸在離開前，能保持全體職雇員COVID-19零...

【重磅快評】霸凌文官後 蘇貞昌提軍公教加薪為洗白？

行政院會今天（26日）通過明年度中央政府總預算案，歲入歲出短差230億元，因此並未編列軍公教調薪預算，但行政院長蘇貞昌指...

拐韓粉的票？黃文財成民眾黨媒體總監 柯文哲：要拐全台灣的票

前高雄市長韓國瑜的好友兼親信黃文財，加入台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，對於挖角黃文財被指挖藍營牆角， 國民黨台北市議員...

韓團隊的驚奇下一步！黃文財進民眾黨 李四川做這件事

高雄市前市長韓國瑜主政時期，出任高雄市輪船公司董事長的黃文財，與韓情同手足，他近日獲台北市長柯文哲延攬成為民眾黨媒體總監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。