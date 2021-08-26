在野推、執政擋　林思銘：民進黨對難民法態度雙標

美軍撤離阿富汗，世界各國紛伸援手，國內也傳出提供阿富汗難民人道救援呼聲，但外交部僅以台灣尚未制定「難民法」回應。立法委員林思銘今表示，民進黨在野時高調倡議制定「難民法」，執政後卻翻臉不認帳，是標準的雙標黨。

林思銘說，2016年國民黨籍內政委員會召委黃昭順，曾排審國民黨執政時期由行政院提出的「難民法」，並完成審查送入院會等待二讀，但同一年520民進黨政府執政後，卻將法案冷凍長達3年，之後因屆期不連續而胎死腹中。

林思銘批評，民進黨在野時，包括民進黨黨團、現任駐美代表蕭美琴、現任監察委員田秋堇等都提出過「難民法」草案，但是執政之後，卻以各種理由推託立法，再度見證民進黨是說一套、做一套的雙標黨。

林思銘說，希望民進黨政府可依聯合國「世界人權宣言」，正視阿富汗難民議題，立即提出院版「難民法」，與在野黨共同推動、完成立法，給予所有外國人或無國籍人民必要的人道援助，這是中華民國做為國際社會的一員，應負起的責任。

林思銘指出，日本今宣布將對500名阿富汗難民提供庇護，民進黨政府竟然推稱「難民法」尚未完成立法，態度相當消極。