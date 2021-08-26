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影／祭祀因疫死亡的大眾葬 蘇偉碩盼國人響應

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
南藝大教授吳永毅（左）與發起撤銷高端EUA公投的醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，將在自由廣場發起因疫死亡的「大眾葬」，打破疫情下的專業黑箱。記者潘俊宏／攝影
南藝大教授吳永毅（左）與發起撤銷高端EUA公投的醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，將在自由廣場發起因疫死亡的「大眾葬」，打破疫情下的專業黑箱。記者潘俊宏／攝影

台灣因疫死亡的人數已達829人，多位藝文工作者謝英俊、陳界仁、王墨林及召集人吳永毅教授發起8月28日在自由廣場追思因疫死亡的「大眾葬．文化行動祭」活動，發起撤銷高端EUA公投的蘇偉碩醫師到場朗誦自己為因疫死亡的亡靈的詩詞，呼籲大家透過行動或網路追思台灣這些無名的死者。

吳永毅表示，1931年蔣渭水醫師因染疫死亡，當時為了對抗日治時期極權政治，他的支持者藉由他的死舉辦了一場名為葬禮的陳抗行動「大眾葬」，參加人數超過5千人，讓往生者生產力量，無力者能夠說話。

蘇偉碩表示，8月23日的蔣渭水「大眾葬」正好也是高端施打的日期，當時日治時代不准從事政治集會與批評陳抗，與90年後的今天背景十分相像，所以希望能藉由大師級藝術、文化的作品一起號召國人加入，與這些不為人知的染疫死者有小小的對話與追思，不用擔心被網軍污衊及國家機器打壓，往生者家屬親友能走出汙名化的死亡陰影。

吳永毅說，台灣目前的網軍比病毒更肆虐，走向不自由的極端政治，8月28日謝英俊的巨大作品「大眾帳」會在自由廣場自力營造完成，象徵打破疫情下的專業黑箱。

南藝大教授吳永毅（左）與發起撤銷高端EUA公投的醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，將在自由廣場發起因疫死亡的「大眾葬」，打破疫情下的專業黑箱。記者潘俊宏／攝影
南藝大教授吳永毅（左）與發起撤銷高端EUA公投的醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，將在自由廣場發起因疫死亡的「大眾葬」，打破疫情下的專業黑箱。記者潘俊宏／攝影

陳抗 蘇偉碩 蔣渭水

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