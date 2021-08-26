聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／祭祀因疫死亡的大眾葬 蘇偉碩盼國人響應
台灣因疫死亡的人數已達829人，多位藝文工作者謝英俊、陳界仁、王墨林及召集人吳永毅教授發起8月28日在自由廣場追思因疫死亡的「大眾葬．文化行動祭」活動，發起撤銷高端EUA公投的蘇偉碩醫師到場朗誦自己為因疫死亡的亡靈的詩詞，呼籲大家透過行動或網路追思台灣這些無名的死者。
吳永毅表示，1931年蔣渭水醫師因染疫死亡，當時為了對抗日治時期極權政治，他的支持者藉由他的死舉辦了一場名為葬禮的陳抗行動「大眾葬」，參加人數超過5千人，讓往生者生產力量，無力者能夠說話。
蘇偉碩表示，8月23日的蔣渭水「大眾葬」正好也是高端施打的日期，當時日治時代不准從事政治集會與批評陳抗，與90年後的今天背景十分相像，所以希望能藉由大師級藝術、文化的作品一起號召國人加入，與這些不為人知的染疫死者有小小的對話與追思，不用擔心被網軍污衊及國家機器打壓，往生者家屬親友能走出汙名化的死亡陰影。
吳永毅說，台灣目前的網軍比病毒更肆虐，走向不自由的極端政治，8月28日謝英俊的巨大作品「大眾帳」會在自由廣場自力營造完成，象徵打破疫情下的專業黑箱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言