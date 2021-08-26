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外交部積極協助 多個歐美NGO完成登記在台設立辦事處

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹。圖／擷取自外交部線上例行記者會直播畫面
外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹。圖／擷取自外交部線上例行記者會直播畫面

外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹今天表示，外交部從去年開始為國際非政府組織（INGO）來台設點建置完善的環境，目前包括美國「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）、「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）及德國「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation, FNF）都已完成登記在台設立辦事處。

王雪虹今天在例行記者會表示，為積極鼓勵國際非政府組織來台設點，外交部從去年起已會同相關部會建置完善的法治環境及作業流程，並建置一站式資訊服務專區及專人輔導窗口，除了多個INGO已完成登記在台設立辦事處，「世台聯合基金會」（STUF United Fund）也已在台成立亞太中心。

王雪虹表示，外交部並持續接洽日前宣布將於今年下半年來台設點的捷克「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy, EVC）以提供必要協助，另外也協助「堅韌社會再造委員會亞太中心」（R4R Asia-Pacific Hub）辦理在台籌設社團法人等事宜。

王雪虹表示，外交部已會同內政部完成修訂INGO來台設立辦事處法規，該法規已更名為「外國民間機構團體在我國設置辦事處申請登記作業要點」，並於去年經內政部發布，也訂定外交部財團法人申請認許辦法，如果從事的業務符合民主自由、人權正義、和平包容等外國國際合作事務財團法人，可向外交部申請認許，並將其在我國境內的財產總額門檻從新台幣3千萬元降低至1千5百萬元。

王雪虹表示，外交部在「外交部NGO雙語網」建置INGO來台設點一站式中、英文資訊專區，並成立專人協輔機制，以協助INGO向各業管部會申辦設點作業，INGO來台設點可依相關補助要點申請部分開辦費補助，如果有租賃辦公處所的需求，外交部也協助提供資訊及媒合。

外交部

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