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幫朱立倫解釋「換柱」 洪秀柱：馬英九與很多立委通通有份

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席選舉4強爭霸，前主席洪秀柱今受訪時點評表示，論4人從政資歷、經歷等各方面表現，前主席朱立倫最優秀的；孫文學校總校長張亞中與她理念最接近；現任主席江啟臣在黨那麼困難的時候承接也很不容易。

洪秀柱說，這個黨主席攸關2022、2024能否扭轉乾坤、創造勝選機會，現在最重要是能否喚起民眾對國民黨信心與喜好；適任的主席人選要綜合考量，要有理想與理念，但政見要能具體實現，不可以迴避問題，也要重視資歷、歷練與能力。

洪秀柱表示，這次4位黨主席候選人都是國民黨長期培養的人才，只是各領域不同，各有擅長，每個人也都有罩門；4人中除了彰化縣前縣長卓伯源還沒打電話給她，其他每個人都有爭取她支持，但她還沒有決定支持人選。

對於朱立倫換柱爭議，洪秀柱表示，換柱不是朱一個人的事情，而是一卡車、一群人造成，其中包含前總統馬英九與很多立委，還有幕後帶動的人，「不要拿換柱攻擊張三李四，因為你們通通都有份」，「當時朱立倫壓力很大」。

洪秀柱說，她要替朱立倫講話，換柱不能只怪朱立倫。洪也透露，朱之後去看她無數次，又是阿姨、柱柱姊、主席的表示歉意，她就跟朱講，「就憑你一個人也沒有那個膽子、辦法把我換掉」，後面一大堆人。

洪秀柱表示，確定換柱的臨時全代會那天，她在台上講話，台下坐一排黨國大老，大會詢問要不要換柱時全都舉手，若當時有人覺得換柱有傷害，總應該出來講個話，但全部噤聲不語。

洪秀柱說，換柱過程她是主角，她有遺憾，但沒有怨恨，因為這條路不是她選的，是包含前副總統吳敦義這些臭男人不願意下來。但洪也自嘲，她自己要檢討，當時可能有人等黃袍加身，她貿然跳出來，又自以為聰明講一中同表。

對於近來各主席選舉人陣營私下頻頻互打，洪秀柱表示，大家都是黨內同志，不要一次選舉選成仇人，跟馬王當年一樣，幕僚們不要像馬王之爭時罵來罵去。洪舉例，被換柱後，若她聽張亞中建議提告不就完蛋了嗎？黨內要顧大局。

洪秀柱 朱立倫

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