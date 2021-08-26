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民眾黨合作對象越來越藍? 蔡壁如：是否幫藍的洗白一點

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨團立委蔡壁如(右)、邱臣遠(左)今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨團立委蔡壁如(右)、邱臣遠(左)今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

民眾黨除了秘書長謝立功、顧問胡文琦具有藍營背景外，現在又延攬高雄市前市長韓國瑜的心腹黃文財擔任媒體總監，對於民眾黨合作對象是否「越來越藍」？民眾黨立委蔡壁如今於黨團記者會時笑笑回應，「我們是不是應該幫藍的洗白一點呢」。

對於黃文財是否負責2022「藍白合」？蔡壁如則說，「藍白合這件事情言之太早」，每個人支持或加入政黨，是因為對政黨的理念抱負跟中心思想，「如果大家意見都一樣，就整合在一起就好，還是有各自要發展的政黨想法」。

蔡壁如說，黨部延攬黃文財是借重新聞媒體經驗，民眾黨是非常年輕、自主的政黨，在議題上都持開放態度，可以跟任何人合作，過程中還是要先磨合。

蔡壁如表示，相信厭惡藍、綠惡鬥的台灣人已經愈來愈多，民眾黨自成立以來就一直被放大檢視，只要有任何人才加入民眾黨，都會被貼上標籤，對於掌握大量媒體資源的執政黨而言，最大的好處就是直接貼上「藍白合」的標籤。

蔡壁如說，貼標籤就是民進黨的專長，因為這樣最方便統治，直接貼標籤就不必面對監督，所有議題都沒有討論、對話的空間，「我歡迎愈來愈多對執政黨失望的各界人士加入台灣民眾黨」。

台灣民眾黨 蔡壁如 韓國瑜

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