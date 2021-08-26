藍營批疫情死亡冤魂會找陳時中 綠營：幫中國開脫

鴻海購買BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露有「復必泰」標籤，國民黨立委費鴻泰批政策髮夾彎，「很多冤魂」會找陳時中。民進黨立法院黨團指出，購買疫苗最大阻力來自北京，國民黨卻絕口不提，幫中國開脫，反過來指責政府，「團結防疫才是正道，而不是吐政治口水」。

費鴻泰批評，倘若政府一開始沒有阻擋民間企業和團體購買BNT疫苗，現在學生、老師施打疫苗都不是問題，「陳時中先生，很多冤魂會去找你」。

民進黨團幹事長劉世芳指出， 全世界國家或政黨都知道，我國購買疫苗最大阻力是來自北京，若國民黨有效說服北京不要用政治力量阻擋台灣，當然是國民之福，但國民黨卻反而反過來指責我國購買不利，實在是邏輯錯亂。

劉世芳說，疫苗進口問題更反映大家理解戰略物資，進而支持國產疫苗生產，公私團結防疫，讓疫苗供應穩定才是正辦，而不是吐政治口水。

民進黨團書記長羅致政說，國際媒體清楚點出阻擋台灣取得BNT疫苗是對岸，造成任何疫苗延宕該道歉的應是對岸政府，費委員卻一句話都不說，還要求政府道歉，悖離事實，在內部操作造成不信任， 也為中國政府開脫。