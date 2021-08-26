快訊

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

傳多起不良反應！高端接種「爽約率」台中最高 第3天達10.5%

藍營批疫情死亡冤魂會找陳時中 綠營：幫中國開脫

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

鴻海購買BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露有「復必泰」標籤，國民黨立委費鴻泰批政策髮夾彎，「很多冤魂」會找陳時中。民進黨立法院黨團指出，購買疫苗最大阻力來自北京，國民黨卻絕口不提，幫中國開脫，反過來指責政府，「團結防疫才是正道，而不是吐政治口水」。

費鴻泰批評，倘若政府一開始沒有阻擋民間企業和團體購買BNT疫苗，現在學生、老師施打疫苗都不是問題，「陳時中先生，很多冤魂會去找你」。

民進黨團幹事長劉世芳指出， 全世界國家或政黨都知道，我國購買疫苗最大阻力是來自北京，若國民黨有效說服北京不要用政治力量阻擋台灣，當然是國民之福，但國民黨卻反而反過來指責我國購買不利，實在是邏輯錯亂。

劉世芳說，疫苗進口問題更反映大家理解戰略物資，進而支持國產疫苗生產，公私團結防疫，讓疫苗供應穩定才是正辦，而不是吐政治口水。

民進黨團書記長羅致政說，國際媒體清楚點出阻擋台灣取得BNT疫苗是對岸，造成任何疫苗延宕該道歉的應是對岸政府，費委員卻一句話都不說，還要求政府道歉，悖離事實，在內部操作造成不信任， 也為中國政府開脫。

新冠疫苗

延伸閱讀

【專家之眼】教師等沒疫苗 教長承諾還算數嗎？

路透：BNT最快下周交貨台灣

陳時中放行復必泰標籤BNT 趙少康：救蔡英文雪崩民調

抵台BNT有復必泰 陳佩琪嗆：紅檳榔封號還給民進黨

相關新聞

在野推、執政擋　林思銘：民進黨對難民法態度雙標

美軍撤離阿富汗，世界各國紛伸援手，國內也傳出提供阿富汗難民人道救援呼聲，但外交部僅以台灣尚未制定「難民法」回應。立法委員...

菲媒刊吳釗燮專文：Delta肆虐 聯合國應接納台灣

4家菲律賓媒體近日刊登外交部長吳釗燮專文。吳釗燮在文中指出，面對Delta變異株帶來的另一波疫情高峰，台灣已準備好作出貢...

【影音】u故事／「改變才能活」 聽障主廚轉攻宅經濟保生機

疫情三級警戒期間，出門民眾減少，不少餐飲業者被迫關門，苦撐營運的店家面臨高度挑戰，聯合報去年曾報導的聽障主廚許俊宏也不例外，他坦言：「N年的努力，比不過一次疫情的意外。」未來與病毒共存的時代，唯有調整心態，才能在業界存活下來。

影／祭祀因疫死亡的大眾葬 蘇偉碩盼國人響應

台灣因疫死亡的人數已達829人，多位藝文工作者謝英俊、陳界仁、王墨林及召集人吳永毅教授發起8月28日在自由廣場追思因疫死...

外交部積極協助 多個歐美NGO完成登記在台設立辦事處

外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹今天表示，外交部從去年開始為國際非政府組織（INGO）來台設點建置完善的環境，目前...

幫朱立倫解釋「換柱」 洪秀柱：馬英九與很多立委通通有份

國民黨主席選舉4強爭霸，前主席洪秀柱今受訪時點評表示，論4人從政資歷、經歷等各方面表現，前主席朱立倫最優秀的；孫文學校總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。