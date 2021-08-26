民進黨新店艱困選區誰來戰? 年輕新人率先宣布參選

民進黨以往在新北市議員第八選區(新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)約只能拿到35%得票率，屬艱困選區，上屆選戰泛綠分裂，僅陳永福奪下一席，剩下四席都被藍營拿走，綠營盼在明年捲土重來，其中，羅致政特助黃琳率先宣布參選，近日已開始布局，另外曾為民進黨在新店立委選戰拿下史上最高票的張銘佑似也有意參戰。

新店選區共5個議員名額，民進黨2014年曾有2個席次，分別是陳永福及廖筱清，不過2018年選舉時，時代力量推出曾柏瑜，泛綠陣營票源遭瓜分，加上當時民進黨政府因年改議題飽受批評，以及韓國瑜旋風，在大環境不利情況下，廖筱清連任失敗。

民進黨希望能在2022年選戰搶回失去的這一席次，不過廖筱清身體狀況欠佳，應不會再戰，在新店選區相對年輕的黃琳率先宣布參選。

黃琳是新店安坑在地人，大學畢業後做了20年的政治幕僚，之前是台北市議員王閔生服務處助理，今年初轉至新北市立委羅致政服務處擔任特助，在雙北都有服務經驗。

黃琳表示，自己曾在雙城待過，看得面向也廣些，新店近年雖發展快速，但仍有許多可加強之處，包括交通、婦幼等都沒有台北市來得全面，他希望能將台北市的經驗帶到新北，與此同時，也給新店居民一個選擇年輕人的機會。

但綠營現任議員陳永福地方實力雄厚，不認同分票做法，因此新參選者必須自食其力，黃琳是新人，知名度不算高，加上大新店不是全都會區，要複製戴瑋珊這樣的選戰模式並不容易，她還需要勤跑基層才能增加票源。

另外，政治評論員張銘佑在2020年立委選戰中為民進黨拿下7萬3755票，也創下綠營在新店史上最高票，有傳聞指出他也有意代表民進黨參加2022年議員選戰。