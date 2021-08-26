罷林昶佐進入二階 「清林散昶」有信心60天達連署門檻

罷免無黨籍立委林昶佐的團體「清林散昶」今天到中選會領取第二階段連署的核定連署書，發言人高毓安表示，他們在正式領表前做了很多準備，各連署站點將會遍地開花，對於在法定60天內達到連署門檻非常有信心。

「清林散昶」今天到中選會領取第二階段連署的核定連署書，進到中選會前接受媒體訪問。

萬華在地代表周世雄表示，這次的罷免活動不是政治報復行動，也不是另一個罷免林昶佐的團體所說的藍綠對決，這是人民積壓已久的憤怒爆發要罷免立委，清林散昶這段時間獲得不同黨派的里長、議員、鄉親一起加入團隊，他們呼籲收到連署書的鄉親可以把連署書交給他們，認明他們的黃色背心和旗幟，因為他們是由公民團體主導的罷免行動，不會被有心人是政治操作。

而國民黨台北市議員鍾小平發起的罷免林昶佐活動已於兩周前領取第二階段連署書；高毓安表示，清林散昶的每一份連署書都是他們從鄉親手中收到的，其他陣營的速度有「灰色地帶」來源，且速度絕對不會影響他們罷免林昶佐的決心，罷免活動聲勢越來越浩大的同時，相信他們可以號召到更多有相同想法的選民。

媒體追問兩個團體是否可能合作，高毓安說，只要是讓公民團體展現中正萬華在地的民意基礎，不是帶有特定政治色彩的合作他們都歡迎，也喊話希望鍾小平支持在地團體，一起為萬華撕掉汙名化標籤。

高毓安說，他們在正式領表前做很多準備，各站點會遍地開花，對於在法定60天內達到目標很有信心，但超越門檻的份數也是他們的目標之一，目前規劃一天20個站點，分上下午時段，因為他們是公民團體、在地出身，了解在地人流、生活型態，選的點都會便利選民，等地點出來之後會向外界報告，站點會有實名制、酒精等防疫措施和物品，提供給來連署的民眾。