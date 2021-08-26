新店藍營唐慧琳缺誰補？連勝文、洪秀柱子弟兵對決

新北市議員第八選區(新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)基本盤向來是藍大於綠，國民黨市議員唐慧琳病逝後，明年選舉將出現空缺，藍營黨內已有2人私下表態參選，分別是洪秀柱子弟兵李珮媜及連勝文辦公室發言人錢震宇，他們都想爭取提名，為國民黨守住唐慧琳留下的席次。

新店是傳統軍公教選區，藍大於綠，泛藍陣營在2014年議員選戰時，拿下66%選票，3人當選，民進黨陣營則拿下34%票數，2人當選。而唐慧琳在2018年選戰以新人之姿奪下3萬3234票，成為該區第二高票，再奪一席，泛綠僅剩下基層實力雄厚的陳永福當選，廖筱清落選，席次成為藍4綠1。

不過唐慧琳7月底因胰臟癌病逝，留下一個空缺。藍營已有2位新秀傳出想參選明年市議員選戰，希望接替唐慧琳，為國民黨在新店守住這一席次。

國民黨前主席洪秀柱的愛將李珮媜在20多年前就加入台北縣婦女部，由於口條好，近年已成國民黨新北御用主持人，舉凡總統大選、市長、立委、議員選舉都能見到她的身影，與藍營黨內人士關係良好，從議長到立委都有不錯交情，基層實力也不錯。

李珮媜表示，自己在新店、石碇一路成長，希望自己能成為議會的麥克風手，傾聽市民心聲，替他們傳達，將國民黨的忠貞火苗一棒一棒傳承下去，未來希望能為大文山地區爭取更多建設與福利，尤其是婦女二度就業及新住民婦女工作機會。

錢震宇則是連勝文子弟兵，結婚後便住在新店，至今已經10多年，有感於城市發展快速，但在市政部分仍有可進步之處，希望藉由自己年輕的力量，來增強大新店地區的交通、休閒、教育發展。

錢震宇指出，自己以前比較常跟著連勝文在台北市活動，人脈也多在北市，其實在台北選的話可能相對輕鬆些，不過他熱愛大新店地區，也認為在自己生活的地方做民意代表，才更能苦民所苦，全心全意為民喉舌。

地方人士分析，新店算是洪秀柱的地盤，又是深藍大票倉，相較之下李珮媜可能稍占優勢，不過年輕候選人在近年選舉都能獲得一定的支持度，錢震宇未嘗沒有機會。