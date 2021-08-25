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宣傳反萊豬公投為主席選舉 藍：民進黨汙衊人民意志

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨828將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，遭民進黨質疑，公投已成國民黨主席江啟臣選舉鬥爭工具。圖為反萊豬公投連署。圖／聯合報系資料照片
國民黨828將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，遭民進黨質疑，公投已成國民黨主席江啟臣選舉鬥爭工具。圖為反萊豬公投連署。圖／聯合報系資料照片

國民黨828將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，遭民進黨質疑，公投已成國民黨主席江啟臣選舉鬥爭工具。國民黨反批，民進黨扭曲事實，汙衊展現人民意志的公投，民主素養未因執政而「進步」，反不斷「退步」。

國民黨表示，民進黨政府可以不顧人民食的安全，執意進口含萊劑的豬肉，但不能阻止人民以公民投票的力量來反撲。

國民黨也質疑，民進黨執政後弱化人民的公投權，現在甚至連宣達公投理念都可以政治操作，不斷用疫情阻擾公投理念宣達，是想遏止人民用公投力量否決民進黨政府錯誤決策，害怕公投結果展現人民意志。

國民黨指出，各項公投議題的宣揚活動都會在相關防疫規定下進行，目前的4項公投議題皆攸關人民生活、生存、生命基本權利，適度且適當地進行公民討論絕對必要，民進黨阻擾或阻礙，只會凸顯其對政策無法獲得人民信任的憂慮。

公投 民進黨 國民黨

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