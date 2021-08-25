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臉書遭越南帳號洗版 朱立倫陣營與民進黨互嗆歡迎提告
國民黨前主席朱立倫臉書遭越南帳號網民洗版，質疑是民進黨網軍3大策略：養網軍、假網軍、反串軍，惡意製造假事件、假反串抹煞他人人格，揚言全力對抗，遭綠營反酸建議提告。朱辦晚間表示，朱所言屬實，反嗆歡迎民進黨立刻提告。
朱辦發言人凌濤表示，民進黨長期護航1450製造假事件，食髓知味，透過側翼KOL帶風向、做梗圖洗版，貼標籤、抹煞任何人人格，朱立倫「一定要為那些被1450攻擊的人討公道」。
凌濤說，社群平台在民進黨主導下，已淪為1450假訊息護航政府舞台，輕易製造假事件排除異己，任何正常人想像不到的事情，這些1450全部都做得出來，今天不站出來反抗，下一個遭毒手的對象就是所有人。
凌濤說，要珍惜與守護公共議題能夠在社群平台正面辯論的機會，一定要和這種沒有底線的網軍對抗到底。
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