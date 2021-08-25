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接納阿富汗難民？外交部：將視狀況在能力範圍提供援助
阿富汗難民何去何從成為難題，國內有聲音呼籲政府接納難民。外交部今天表示，政府將視實際狀況，配合國際社會及理念相近國家的相關倡議，在能力範圍內提供可行的援助，以善盡國際責任。
外交部表示，近期阿富汗情勢急遽變化，在8月15日塔利班部隊進入首都喀布爾後，各國紛紛安排撤僑或協助若干阿富汗人民離境。外交部與相關駐外館處也持續關注阿富汗及周邊局勢發展。
外交部表示，關於某些國人呼籲台灣應接納阿富汗難民一事，因涉及身份認定、安置、就業、就學等事宜，需經跨部會協調。由於我國尚未完成制定「難民法」，因此政府將視實際狀況，配合國際社會及理念相近國家的相關倡議，在能力範圍內提供可行的援助，以善盡國際責任。
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