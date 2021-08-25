柯文哲延攬韓國瑜心腹 他入民眾黨當媒體總監

前高雄市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財，傳出8月初已悄悄進入民眾黨任職，擔任媒體總監。民眾黨發言人蔡峻維證實，黃文財具有長年媒體經驗，是資深新聞界前輩，近期也有加入黨內相關會議，未來將就其媒體專業，提供民眾黨相關協助。

據了解，黃文財去年9月底辭去高雄輪船公司董事長一職後，沒有擔任其他重要職務，在黃與柯的共同好友引薦下，柯認為可借重黃文財的能力，便延攬黃至民眾黨任職，黃也認為柯文哲在2024大選將有所作為，兩人達成共識，柯文哲則是8月初才突然告訴身邊幕僚此事。

黃文財是韓國瑜相識數十年的老友，也是韓國瑜競選高雄市長時的重要幕僚。韓國瑜當選後，黃文財出任高雄輪船公司董事長，但韓國瑜下台後，並非政務官的黃文財並無第一時間跟著卸任，曾遭綠營抨擊。