陳時中放行復必泰標籤BNT 趙少康：救蔡英文雪崩民調

鴻海創辦人郭台銘購捐的BNT疫苗將抵台，衛福部長陳時中證實首波疫苗將貼復必泰標籤，但未像過去阻擋。中廣董事長趙少康表示，陳非良心發現，而是要救蔡英文總統雪崩下跌民調，再加上打高端2天死4人，民進黨也慌了，不敢再擋。

趙少康指出，貼有復必泰標籤的BNT疫苗，歐洲、日本、新加坡都使用，只有台灣堅持德國原廠「客製」沒復必泰標籤疫苗，所以才拖到9月底出貨，若陳時中當初早就接受，7月BNT已運到台灣，是誰拖延BNT進口？就是蔡總統與陳。

趙少康表示，之前民進黨太「靠勢」，以為只要打出反中大旗，年輕人就會盲目支持；蔡總統太自信，以為只要打出「愛台灣、打高端」訴求，年輕人就會獻出手臂，結果證明年輕人頭腦清楚，知道「義和團用民粹反科學，終會被科學擊敗」。

趙少康批評，民進黨因意識型態蒙蔽眼睛，寧讓台灣陷疫苗空窗期、讓支持的年輕人打沒做三期試驗、不知防護力的高端，也不願讓年輕人早點打到國際認證的BNT疫苗，但願意打高端人數終究有限，沒多少人願冒生命危險追隨蔡總統。

趙少康說，科學就是科學，不是你說有效就有效，要數據證明有效才有效；「政者正也」，執政掌權的人一定要沒有私心，不能為了私利而壞心，但在民進黨執政之下，倒霉的永遠是相信民粹的民眾。

根據親綠民調顯示，首投族對蔡英文總統的支持度從93%大降到47%，民眾對蔡疫苗政策只給52分，提醒年輕人熱情、浪漫、有理想性，一旦發覺被騙，也很容易轉頭離去。