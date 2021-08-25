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內閣改組？藍黨團：蘇貞昌早該下台、但不支持酬庸內閣
行政院再傳內閣將改組，遭蔡英文總統否認。不過，國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，行政院長蘇貞昌政績乏善可陳，「做得很爛」，他支持內閣改組，但也不同意國家名器被以目前傳出的名單方式做政治酬庸，以黨國不分的選舉分贓並不適宜。
國民黨立委賴士葆也認為，蘇貞昌主政下，不僅新冠肺炎疫苗採購與到貨承諾跳票，「三加十一」政策還造成本土新冠肺炎疫情破口，如今對於紓困、經濟活絡表現也有氣無力，早該下台。
賴士葆說，其實民進黨政府早有撤換蘇貞昌的消息傳出，只是蘇一直撐著不走，布局參選二○二四年總統大位。
有藍營立委也直言，從政黨競爭角度來看，蘇不走最好，可以一直作為攻擊破口；但若從國家發展角度而言，蘇走，防疫、紓困政策問題才有可能根本解決。
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