抵台BNT有復必泰 陳佩琪嗆：紅檳榔封號還給民進黨

8月抵台的BNT疫苗標籤裡，會有中文及「復必泰」字樣，衛福部長陳時中今表示，相較標籤字樣，更重要是內容物是否安全有效。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書嗆陳時中，她今天聽指揮中心已接受「復必泰」三字，她只是沒錢養小編網軍，不然可以把過去常被網友罵「紅檳榔、小粉紅」封號，還給民進黨政府，以後少拿這個，謀取選舉紅利。

對於陳時中今天沒有否認，BNT疫苗標籤裡會有中文及「復必泰」字樣，柯文哲今天也在防疫記者會中酸「既有今日，何必當初」。陳佩琪今天則是在臉書直接嗆民進黨，難道意識形態比民眾健康和經濟復甦來的重要？只是沒錢養小編，不然可以把紅檳榔等封號，還給民進黨政府。

陳佩琪說，她過去常被網路留言罵紅檳榔、小粉紅，因曾在臉書寫北市應跟代理商上海復星買BNT，因為有現貨、航程也短，後來才知道，指揮中心訂出規則，疫苗都要「原廠生產、原廠包裝、直送台灣」，經過代理商貼個「復必泰」就不行。

陳說，買疫苗是商業行為，要是有人買的到，又怕被罵紅檳榔，可號召志工到機場貨機坪一人一筆把它塗掉，對民眾來說，快快進口國際認證的疫苗比較重要！她常跟柯文哲囉嗦，若是北市府自己買到「復必泰BNT」疫苗，她負責去機場當志工把「復必泰」三字塗掉。

陳佩琪也針對台北市自購疫苗一事怒嗆陳時中，聽中央說就算北市自購疫苗，也要交由中央分配，怎麼會有如此土匪行徑的政府，北市自己健康自己顧都不行？

陳佩琪說，甚至還有議員說，北市只要自掏腰包送錢給中央就好，他竟然還掛著北市議員的頭銜，不幫忙爭取疫苗，還要送錢給人家，到底知不知道買國際認證、讓民眾安心的疫苗，是政府的責任！