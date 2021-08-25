聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文：「加零」不代表「清零」應持續謹慎團結防疫

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，今天是繼5月9日以來國內第一次本土「加零」，要謝謝國人配合防疫工作，讓台灣的疫情能夠逐漸趨緩；但「加零」不代表「清零」，疫情趨緩不代表大家可以放鬆，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，希望大家持續謹慎，全力配合指揮中心的各項指引，讓大家一起團結防疫。

蔡英文表示，自己已經完成了接種疫苗第一劑，接種後沒有什麼異狀，工作也都照常，而這兩天來民進黨許多黨公職、支持者也都在臉書上秀出接種小黃卡，一起來支持國產疫苗。蔡說，疫情當前，掌握疫苗生產能量是重要的國家戰略，會緊盯後續國產疫苗的進度，也會持續催促外購疫苗儘早到貨。

有關國人所關注的BNT疫苗取得，蔡英文表示，相關的採購在鴻海永齡基金會、台積電、慈濟，以及政府多方的共同合作下，才能夠成功的克服困難順利完成，這是公私部門合作的最好典範，也證明只要團結努力，沒有不能克服的困難，後續疫苗取得，也將秉持同樣的原則，全力以赴。

蔡英文指出，在大家的共同努力之下，疫情正獲得有效的控制，但疫情趨緩不代表可以鬆懈，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，一定要持續謹慎、全力配合指揮中心的各項指引。

疫情 疫苗 蔡英文

延伸閱讀

【重磅快評】郭董耍萌變可愛 不也是民進黨調教出來？

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

換蘇貞昌？蔡英文：內閣改組的政治操作該「適可而止」

蔡英文總以「修法」化解民怨 孫大千:政治信用已破產

相關新聞

柯文哲延攬韓國瑜心腹 他入民眾黨當媒體總監

前高雄市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財，傳出8月初已悄悄進入民眾黨任職，擔任媒體總監。民眾黨發言人蔡峻維證實，黃文財具有長年...

抵台BNT有復必泰 陳佩琪嗆：紅檳榔封號還給民進黨

8月抵台的BNT疫苗標籤裡，會有中文及「復必泰」字樣，衛福部長陳時中今表示，相較標籤字樣，更重要是內容物是否安全有效。柯...

宣傳反萊豬公投為主席選舉 藍：民進黨汙衊人民意志

國民黨828將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，遭民進黨質疑，公投已成國民黨主席江啟臣選舉鬥爭工具。...

臉書遭越南帳號洗版 朱立倫陣營與民進黨互嗆歡迎提告

國民黨前主席朱立倫臉書遭越南帳號網民洗版，質疑是民進黨網軍3大策略：養網軍、假網軍、反串軍，惡意製造假事件、假反串抹煞他...

接納阿富汗難民？外交部：將視狀況在能力範圍提供援助

阿富汗難民何去何從成為難題，國內有聲音呼籲政府接納難民。外交部今天表示，政府將視實際狀況，配合國際社會及理念相近國家的相...

陳時中放行復必泰標籤BNT 趙少康：救蔡英文雪崩民調

鴻海創辦人郭台銘購捐的BNT疫苗將抵台，衛福部長陳時中證實首波疫苗將貼復必泰標籤，但未像過去阻擋。中廣董事長趙少康表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。