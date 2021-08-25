蔡英文：「加零」不代表「清零」應持續謹慎團結防疫

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，今天是繼5月9日以來國內第一次本土「加零」，要謝謝國人配合防疫工作，讓台灣的疫情能夠逐漸趨緩；但「加零」不代表「清零」，疫情趨緩不代表大家可以放鬆，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，希望大家持續謹慎，全力配合指揮中心的各項指引，讓大家一起團結防疫。

蔡英文表示，自己已經完成了接種疫苗第一劑，接種後沒有什麼異狀，工作也都照常，而這兩天來民進黨許多黨公職、支持者也都在臉書上秀出接種小黃卡，一起來支持國產疫苗。蔡說，疫情當前，掌握疫苗生產能量是重要的國家戰略，會緊盯後續國產疫苗的進度，也會持續催促外購疫苗儘早到貨。

有關國人所關注的BNT疫苗取得，蔡英文表示，相關的採購在鴻海永齡基金會、台積電、慈濟，以及政府多方的共同合作下，才能夠成功的克服困難順利完成，這是公私部門合作的最好典範，也證明只要團結努力，沒有不能克服的困難，後續疫苗取得，也將秉持同樣的原則，全力以赴。

蔡英文指出，在大家的共同努力之下，疫情正獲得有效的控制，但疫情趨緩不代表可以鬆懈，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，一定要持續謹慎、全力配合指揮中心的各項指引。