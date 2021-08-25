考選部預備文官團今開訓 祭獎金鼓勵團員任職地方政府

考選部今天舉行「2021預備文官團-地方文官領航隊開訓典禮」，考選部長許舒翔表示，為了鼓勵參加計畫的團員國考錄取成為公務員後秉持為民服務的熱忱，考選部運用企業捐款設置獎助金，團員結訓後成為公務員任職地方政府，在一定條件下可向考選部申請審核後發給獎助金新台幣10萬元。

考選部今年的活動共吸引來自12所大學院校的學生報名，保訓會主委郝培芝、教育部青年發展署長陳雪玉、天恩出版社社長丁懷箴出席。

考試院長黃榮村致詞時表示，文官是國家推動施政的基石，優秀的文官是國家進步的推動者，如何提升文官素質，招募優秀人才進入公部門為民服務，是考試院作為稱職人力資源部門首要關注的議題，他勉勵團員此時政府面對大環境政治經濟及國際間的挑戰，團員必須儲備未來文官應具備的地方治理能力、國家發展願景及國際化視野，以帶動國家社會的進步，成為未來為民服務的領航者。

許舒翔表示，為了鼓勵參與計畫的團員積極努力參加公務人員考試錄取後，能秉持為民服務的熱忱並進入地方政府服務，考選部特別運用企業捐款設置「考選部預備文官團獎助金」，獎助參加「預備文官團」的團員取得結訓證書後，未來經特種考試地方政府公務人員考試三等考試及格，分發實際任職地方政府及所屬機關滿2年仍在職，具表現優良證明，且考試錄取年齡實歲未滿26歲者，得向考選部申請審核後發給獎助金10萬元。

許舒翔表示，預備文官團獎助金不得重複申領，且捐款用完後就不再接受申請，他鼓勵團員儘早通過地方政府公務人員考試，取得獎助金申領資格，未來成為優秀文官，實踐志向，為民服務。