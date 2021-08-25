【重磅快評】郭董耍萌變可愛 不也是民進黨調教出來？

一個多月前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中堅持進口BNT疫苗不能有「復必泰」字樣，在鴻海郭董催貨之旅結束後，陳時中今天證實這批進口BNT疫苗標籤有「復必泰」等字樣，並改口說「內容物安全有效、從原廠來的最要緊」。一時之間，大家以為陳時中變了，但如果觀察夠入微，其實，陳時中還是陳時中。

本月23日蔡英文總統到台大醫學院體育館接種高端疫苗，現場醫師提醒蔡英文注意事項、施打禁忌，等待打針時，台大介紹北市一半以上的孕婦都在這個場館打疫苗，蔡英文肯定這個場館接種的量應該是最大、最新，醫師回稱「只要有疫苗絕對都可以」，蔡英文笑說「8月底應該會有貨」、「這是滿好的場館」。

這個場景及對話，透露疫苗荒引發民怨沖天之際，蔡總統自然希望郭董催貨的150萬劑至200萬劑BNT能提早到貨以消解民怨，聰明如陳時中，豈會看不懂蔡總統的心思？在蘇內閣搖搖欲墜、屢傳內閣改組之際，陳時中再不喜歡郭董、再討厭「復必泰」三個字，也要暫時斷捨離，抓住機會好好表現一番，標籤的糾結就擺到一邊了。

大家記憶深刻，今年6月起至今，郭台銘是費了多大的勁才取得衛福部同意洽購BNT疫苗，儘管放行，到了上月中旬，陳時中仍堅持疫苗要有「沒有復必泰標籤」的包裝，使得廠商得再量身趕製，因而延後4個星期才能到貨。時光倒流一下，如果郭董這批BNT疫苗一開始就沒被要求「去復必泰」，也許早就上場開打，今天缺疫苗造成的民怨也不會如此高漲。

以目前接種能量每天可以可達20萬劑來推估，疫苗足夠的話，4個星期少說也可以打500萬人，但可惜的是，這4星期的時間在陳時中的心目竟是「貼標籤是整個疫苗製造最不花時間的事情」。但他萬萬沒想到，這4個星期剛好就卡到各級學校要開學、新兵要入伍，數以萬計的教職人員打不到疫苗，開學後得週週快篩，新兵入伍只能接受高端疫苗；又或者，這些都是陳時中老早盤算好的局？

高端疫苗打了三天，打了數十萬劑，陳時中對蔡總統總算可以交代，也完成了階段性務。郭董運氣好，在這個時間點談成疫苗現貨提前抵台，剛好銜接高端疫苗後的缺口；不過，郭董也是聰明人，吃過食藥署「八大要求、兩大原則 」的排頭之後，耐心拆解標籤難題，漸諳與綠營交涉之道，一下子耍萌比愛心，一下強調沒有政治力干擾，救人如救火，昔日霸氣的郭董變得可愛，不也是民進黨調教出來的？