蘇貞昌將下台？傳言不斷、府方否認

近日蘇揆下台的消息不斷，甚至已有內閣改組名單外流，包括鄭文燦接閣揆、潘孟安接內政部長，總統府與行政院雖已否認內閣近日會改組；彰師大教授劉兆隆受訪時認為，明年選舉後才可能是內閣的改組時機。執政黨應推動讓民眾滿意的政策，爭取更多支持。

府院迅速否認傳言

近來由於蘇貞昌滿意度下降，施政甚至受到綠委聯合發聲明，呼籲振興券直接發現金5000元、高鐵增班等，讓外界盛傳蘇揆恐於近期下台；25日更有數個媒體揭露疑似改組的內閣名單，其中桃園市長鄭文燦將北上組閣，屏東縣長潘孟安也將擔任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長等。

雖然總統府與行政院都很快發出聲明澄清，總統府發言人張惇涵強調，現在炒改組內閣毫無意義，行政院發言人羅秉成也對憑空臆測的報導不予置評。不過前綠委郭正亮近日爆料指出，他原本認為蘇貞昌會在12月公投後下台，但如果黨內有人看不下去，有可能會提前到9月下台。

蘇揆何時下台引議論

郭正亮近日在「宅神」朱學恒節目上，談到12月18日泛藍陣營力推的「護藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四」4大公投成敗，將是閣揆更換議題的一道門檻，因為若蘇貞昌在公投前就下台、讓新任閣揆碰到公投，尤其是萊劑美豬這種等級的議題，新任閣揆「多少會被波及」。

不過彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆受訪時分析，蘇貞昌應該還是會等到明年地方選舉完才下台，理由是沒有人願意當短命閣揆，如果現在就換行政院長，也會碰到年底公投與明年大選，不會有人想接下這幾個燙手山芋，因此他認為蘇貞昌還會持續幫蔡總統擋子彈，到明年地方選舉。

不如推動好政策

此外，從前高雄市長陳菊、韓國瑜，前新北縣長朱立倫的經驗來看，民眾對於任期尚未結束，就調任或爭取高位的政治人物普遍觀感不佳，外傳名單中，多數成員雖然已任滿兩屆地方首長，但現在就轉任內閣也將不是「作好作滿」，恐對民進黨施政形象也是扣分。

民進黨與其任由派系內鬥，決定蘇揆何時下台，還不如調整既有政策，無論是重新評估高端疫苗施打，降級解封措施，或是改善民眾抱怨連連的紓困，都比誰上誰下來得重要。

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