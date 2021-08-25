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【重磅快評】公務員兼差包五倍券 政院這樣cost down?　

聯合報 / 主筆室
宅神朱學恆爆料，台電等國營事業發函要員工去監獄監督受刑人包裝五倍券，還祭出可施打國際疫苗當誘因，引發外界爭議，圖為去年三倍券圖樣。圖╱行政院提供
宅神朱學恆爆料，台電等國營事業發函要員工去監獄監督受刑人包裝五倍券，還祭出可施打國際疫苗當誘因，引發外界爭議，圖為去年三倍券圖樣。圖╱行政院提供

五倍券即將上路，今天（25日）宅神朱學恆在臉書上爆料，台電中油奉經濟部指示，發函徵求員工去監獄跟受刑人一起包振興五倍券，一天支領400元雜費，還祭出可打國際疫苗的獎勵。消息傳出，外界才赫然得知，這些大家以為是自動化包裝的五倍券，居然是國營事業員工在上班期間跟受刑人一起完成的「家庭代工」。可以想見，這一定是蘇內閣怕被外界檢視過高的五倍券行政成本，才會腦筋動到國營事業跟受刑人身上，把這些人當廉價勞工。

行政院長蘇貞昌堅持發券不發現金，之前還要民眾掏出1000元才能購買5000元的振興券，否則就不叫五「倍」券，甚至還說券都印好了，最後在黨內立委集體造反下，蘇揆才不得不低頭，改成全民免費發券。但即使民眾省掉了這1000塊，但發券的高額行政成本還是跑不掉，從印製、包裝到發放，以及最後還要再拿回銀行核銷，去年光是為了發行三倍券，行政成本就花了近23億，如今面額增加，行政成本勢必再提升。

行政院發言人羅秉成之前說，五倍券的行政成本跟去年差不多。結果現在答案揭曉，原來行政院把腦筋動到這些國營事業跟受刑人頭上，要國營事業員工在上班時間跑去新竹監獄，監督受刑人進行包括五倍券的提領、封裝、品管、點收跟搬運入庫作業，時間為期一個月，每天8小時，除了原來的薪水外，一天另支領400元的雜費。

台電回應，這是任務是經濟部國營會分發，也不是只有台電一家國營公司收到這個任務指令。外界才知道，原來行政院是用這種方式cost down ，找國營事業員工跟受刑人來做這些前端繁瑣的行政作業，好避開外界檢視過高的行政成本。

去年發放三倍券時，也是透過郵局窗口人員發放，今年顯然也會比照去年的模式。從中油、台電到中華郵政，蘇內閣把國營事業員工都當成廉價勞工，現在更傳出去年三倍券，其實就是採取相同的包裝模式。換言之，在行政院所稱的行政成本當中還有很多隱藏成本，這些國營事業員工在支援期間，薪水照付，但這些員工的薪水不也是全民埋單嗎？這些具有廣義公務員身分的中油及台電員工不管油不管電，反而跑去不務正業包五倍券，諷刺的是，這些公務員光明正大兼差，還是來自上級的要求。

此事另一個引發爭議的是，公文明文寫道，相關的支援人員將由經濟部安排造冊施打AZ或莫德納疫苗。對這些員工來說，最具吸引力的恐怕不是每天區區400元的雜費，而是可以插隊打國際疫苗，這對到現在還有很多打不到第一劑疫苗的人情何以堪？這也不是另類的特權疫苗嗎？而且如果蔡政府對於高端疫苗這麼有信心，為何不是用高端疫苗當獎勵條件？

五倍券就要上路了，當民眾拿到這折放在信封裡的五倍券，要知道，這背後蘇內閣所謂的行政成本，可不光是你看到那樣簡單而已。

高端疫苗 受刑人 行政院

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